Lô xe VinFast VF 8 đầu tiên cập cảng Canada - sẵn sàng bàn giao từ tháng 6/2023

(TBTCO) - Ngày 17/5/2023, tại Ontario, Canada (tức ngày 18/5 giờ Việt Nam), VinFast Canada công bố lô xe điện đầu tiên gồm 781 xe VF8 đã cập cảng Nanaimo, British Columbia. VF8 cũng đã chính thức nhận được các giấy phép cần thiết để bán xe và dự kiến bàn giao cho khách hàng tại Canada từ tháng 6/2023.

Mẫu xe VF8 của VinFast đã chính thức được Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) chứng nhận có quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy đạt 425 km (264 dặm) cho bản Eco, 391 km (243 dặm) cho bản Plus 300 kW và 354 km (220 dặm) cho bản Plus 260 kW.

Tàu chở Lô xe VinFast VF 8 đầu tiên cập cảng Canada.

Tại Canada, phiên bản VF8 Eco có giá từ 53.600 C$ (đô la Canada, CAD), trong khi phiên bản VF 8 Plus 260 kW có giá từ 59.200 C$. Ngoài ra, bản Plus cũng có thêm tuỳ chọn nâng cấp công suất từ 260 kW lên 300 kW với mức giá tăng thêm 1.500 C$/xe.

781 xe VinFast VF8 tại Canada sẵn sàng bàn giao từ tháng 6/2023.

VinFast cũng đã chính thức nhận được các giấy phép cần thiết để bán xe tại Canada. Theo kế hoạch, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng Canada từ tháng 6.

781 là số xe thuộc đợt xuất khẩu thứ hai ra thị trường quốc tế của VinFast, khởi hành từ Việt Nam vào ngày 16/4. Trước đó, 1.098 xe thuộc đợt trên đã cập cảng California, Mỹ vào ngày 12/5 (giờ địa phương).

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - CEO của VinFast Bắc Mỹ, cho biết: “Ngày hôm nay VinFast đã tiến thêm một bước lớn trong sứ mệnh thúc đẩy cuộc cách mạng điện hóa trên toàn cầu. Tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng cùng chiến lược kinh doanh nghiêm túc và bài bản, VinFast sẽ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ khách hàng Canada”.

Xe VF8 được tích hợp nhiều tính năng công nghệ tiên tiến như hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS), các gói dịch vụ thông minh VF Online… Những tính năng này sẽ được nâng cấp thông qua cập nhật phần mềm từ xa nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Mẫu xe cũng được áp dụng chính sách bảo hành 10 năm/200.000 km cho xe và 10 năm/không giới hạn số km cho pin, dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Service) và cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành./.