Lợi nhuận của SABECO năm 2023 dự báo sẽ nối dài đà “thăng hoa”

(TBTCO) - Vượt lên khó khăn chưa từng có do dịch Covid-19 trong gần 3 năm qua, “ông lớn” của ngành thực phẩm và đồ uống là SABECO (mã ck: SAB) không những cho thấy sức chống chịu bền bỉ, mà còn khẳng định bước đi thành công trong quá trình đổi mới mạnh mẽ. Những thành công trong năm 2022 tiếp tục mở ra cơ hội gặt hái “quả ngọt” trong năm 2023, với lợi thế không chỉ từ nội tại, mà còn từ cơ hội mang tính “thiên thời” khi thế giới mở cửa trở lại hoàn toàn dịch vụ khách sạn, nhà hàng, các hoạt động vui chơi giải trí…

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, bứt vượt qua khó khăn

Gần 3 năm qua, các doanh nghiệp nói chung và ngành thực phẩm và đồ uống nói riêng chứng kiến giai đoạn khó khăn chưa từng có, với sự tác động từ đại dịch Covid-19, làm ảnh hưởng lớn đến công ăn việc làm của người lao động, đặc biệt là “sức khỏe” tài chính của các doanh nghiệp.

Tuy vậy, đúng là “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, đồ uống nói riêng đã bền bỉ chống chọi, thích ứng và vượt qua khó khăn để vươn lên. Trong đó, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO – mã ck: SAB) nổi bật lên như một điểm sáng, không những đã vượt khó khăn, mà còn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ và gặt hái thành quả tích cực.

Khi mới chỉ qua 9 tháng của năm 2022, SABECO đã hoàn thành tới 97% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó,doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 24.950 tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ) và 4.400 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021).

Giới phân tích nhận định “sức khỏe” tài chính của SABECO đang ngày càng tăng tiến mạnh mẽ. Cụ thể, số liệu từ báo cáo của SABECO cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đã tăng lên, trong khi nợ phải trả giảm và nhờ đó, chỉ tiêu nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty thay đổi theo hướng an toàn, tích cực hơn.

Cụ thể, vốn chủ sở hữu của SABECO đầu năm 2022 là 22.595 tỷ đồng và đã tăng lên 24.468 tỷ đồng vào giữa năm (tăng khoảng 8,3%). Nợ phải trả giảm từ 7.892 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống còn 6.873 tỷ đồng vào giữa năm (giảm gần 13%). Với diễn biến này, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đã giảm từ 0,35 lần xuống chỉ còn 0,28 lần, đây là một tỷ lệ nợ khá thấp so với nhiều doanh nghiệp khác, đảm bảo sự an toàn tài chính cao của công ty.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nền kinh tế, nhờ có dòng tiền dồi dào, SABECO vẫn có thể tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khi chi trả cổ tức cho cổ đông lên tới 2.322 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022.

Ông Bennett Neo – Tổng Giám đốc SABECO – trao bảng xác nhận tặng 8.000 phần quà Tết trị giá 5,6 tỷ cho người lao động tại 11 tỉnh thành cả nước. “Cùng nhau làm nên Tết” là một trong những chương trình cộng đồng thể hiện cam kết phát triển bền vững của SABECO, song hành với chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Mặc dù đã trả cổ tức với số tiền khá lớn, công ty cũng vẫn còn dư lượng tiền lớn để gửi ở dạng các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Tại thời điểm giữa năm 2022, số dư đầu tư tài chính ngắn hạn là 18.210 tỷ đồng, trong đó toàn bộ số tiền này là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Đây cũng là một nguồn tiền khá quan trọng cho doanh nghiệp để chuẩn bị cho các hoạt động đầu tư trong tương lai, cũng như dự phòng cho các nhu cầu kinh doanh giai đoạn tới. Đặc biệt hơn đó là sự khẳng định kết quả cho thấy SABECO đang vươn lên trong khó khăn, khẳng định vị thế số 1 của một doanh nghiệp dẫn đầu của ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam.

Lợi nhuận 2023 dự báo sẽ tiếp tục tăng tiến

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, lãnh đạo SABECO cho biết sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và lợi nhuận thông qua việc khởi động giai đoạn 2 của quá trình chuyển đổi. Giai đoạn này sẽ tập trung vào 6 trụ cột chính gồm bán hàng (sales), thương hiệu/tiếp thị (brand/marketing), sản xuất (production), chuỗi cung ứng (supply chain), con người (people) và mở khóa (unlock). Các hoạt động này được hỗ trợ bởi dự án Sabeco 4.0 và các sáng kiến quản trị.

Các sáng kiến chuyển đổi thuộc dự án SABECO 4.0 là một sáng kiến chiến lược của doanh nghiệp này, nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh thông qua công nghệ kỹ thuật số. Chính thức khởi động vào năm 2020, SABECO 4.0 cho phép doanh nghiệp cải thiện cách thức làm việc thông qua việc tối ưu hóa, chuẩn hóa và tự động hóa các quy trình, bắt đầu từ chuỗi cung ứng, vận hành kho bãi, bán hàng và hệ thống kinh doanh thông minh.

Ngoài ra trong mục tiêu năm 2023, SABECO cũng tập trung vào việc mở rộng thị trường cả trong nước và quốc tế; bên cạnh đó, sẽ tiếp tục xây dựng vững chắc danh mục sản phẩm đáp ứng xu hướng tiêu dùng, đồng thời tái cấu trúc hệ thống phân phối và hoàn thiện quy trình đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

SABECO cũng dự kiến sản lượng tiêu thụ năm 2023 sẽ phục hồi trở lại mức trước dịch Covid-19. Đáng chú ý, tăng trưởng sản lượng của ngành được dự báo sẽ ổn định ở mức 5-10% vào năm 2023 và 3-7% vào năm 2024.

Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO – mã ck: SAB) với thương hiệu Bia Saigon nổi bật lên như một điểm sáng trong bối cảnh kinh tế trì trệ trong và sau dịch Covid-19.

Trong một báo cáo phân tích và đánh giá về cổ phiếu SAB của SABECO, Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) dự phỏng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của SABECO năm 2022 lần lượt đạt 34.300 tỷ đồng (tăng 29,9% so với cùng kỳ) và 5.900 tỷ đồng (tăng 49,4% so với cùng kỳ). SSI Research cũng tăng giả định về sản lượng tiêu thụ lên 3% để phản ánh sự phục hồi đáng khích lệ, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh hơn và thay đổi thói quen tiêu dùng. SSI Research cũng tăng giả định tỷ suất lợi nhuận gộp ngành bia từ 33,3% lên 34,2% cho năm 2022, phản ánh việc chi phí sản xuất được tiết kiệm hơn.

Đưa ra nhận định của mình, SSI Research cho rằng, doanh thu và lợi nhuận của SABECO trong 6 tháng đầu năm 2023 có thể tăng trưởng cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2022, nhờ việc mở lại hoàn toàn dịch vụ khách sạn, nhà hàng, các hoạt động vui chơi giải trí và lượng khách du lịch nước ngoài tăng lên. Do vậy, SSI Research kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của SABECO năm 2023 lần lượt đạt 38.700 tỷ đồng (ước tăng 12,9% so với năm 2022) và 6.300 nghìn tỷ đồng (ước tăng 7% so với năm 2022).