Long An: Không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, 3 chủ đầu tư của 4 dự án sẽ bị phạt

(TBTCO) - Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Long An cho hay, sau khi rà soát các vấn đề pháp lý, Sở Xây dựng đã tham mưu cơ quan chức năng liên quan để xử phạt 4 dự án của 3 chủ đầu vi phạm.

Mặc dù được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra không bố trí quỹ đất dùng để xây dựng nhà ở xã hội nhưng dự án Taka Garden Riverside Homes được các đơn vị rao bán tràn lan. Ảnh: Takagarden.vn

Trả lời phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng và được UBND tỉnh Long An giao làm đầu mối giải quyết, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã có văn bản gửi đến UBND các thành phố, huyện, thị xã và mời các chủ đầu tư trong danh sách lên làm việc để tìm phương án xử lý đối với những dự án chưa thực hiện nghĩa vụ đối với việc bố trí 20% quỹ đất dùng để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án thương mại.

Tuy nhiên, trong qúa trình triển khai dự án, các đơn vị có thẩm quyền đã thu luôn 100% tiền sử dụng đất ở dự án thương mại. “Sau khi rà soát các vấn đề pháp lý, Sở Xây dựng đã tham mưu xử phạt 4 dự án của 3 chủ đầu vi phạm” - ông Hùng nói.

Trước đó, như TBTCVN thông tin kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy, trong tiến trình thanh tra diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội khi lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ chi tiết đô thị 1/500 tại 50 đồ án của tỉnh Long An, có 32/50 đồ án được phê duyệt không thuộc khu vực đô thị loại III trở lên, vì vậy không cần dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra, có 18/50 dự án được phê duyệt tại khu vực đô thị loại II và khu vực được quy hoạch loại III. Trong đó, có 11/18 dự án không dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo luật định; 6/18 dự án dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo luật định, 1/18 dự án chưa được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

Đơn cử, tại dự án Khu dân cư Ven sông Cát Tường Phú Viên (Taka Garden Riverside Homes) do Công ty cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hoà là cơ quan lập quy hoạch. Dự án này có diện tích 1,34ha, được phê duyệt lần đầu vào năm 2018 và điều chỉnh quy hoạch cuối cùng vào năm 2021, không dành 0,153ha để làm nhà ở xã hội.

Ngoài ra, tại dự án Khu dân cư - Khu tái định cư Việt Hóa tại TP. Tân An, do Công ty TNHH MTV Việt Hóa - Long An thực hiện, với tổng diện tích đất hơn 7,2 ha, diện tích đất ở là 3,5 ha… không dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Tương tự là khu đô thị tại thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Sài Gòn và Công ty Phân phối - dịch vụ Saigontel thực hiện, có tổng diện tích hơn 12,3 ha, sau khi dành quỹ đất để phát triển hạ tầng và các công trình công cộng thì diện tích đất ở còn khoảng 5,5 ha, nhưng không có quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Một dự án khác là khu dân cư thương mại Chợ Mới - Bến Lức, do Công ty TNHH Hải Sơn thực hiện, quy hoạch chi tiết được phê duyệt vào năm 2018 với tổng diện tích là 8,5 ha, diện tích đất ở là hơn 4,7 ha…, cũng không có quỹ đất làm nhà ở xã hội.

Ở dự án Khu đô thị Sân Bay có bố trí quỹ đất để làm nhà ở xã hội nhưng không đủ diện tích theo quy định (chỉ dành 16.446 m2/735.460 m2, chiếm 2,24% diện tích đất ở).