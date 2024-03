(TBTCO) - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Bến Lức vi phạm về giá bán lẻ xăng dầu, bán hàng cao hơn giá quy định của Nhà nước thu lợi bất chính.

Cụ thể, Đội trưởng Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Long An ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu An Phát trên địa bàn huyện Bến Lức, do có hành vi vi phạm niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu quy định và bán hàng hóa không đúng với mức giá do cơ quan, người có thẩm quyền quy định.

Tổng số tiền xử phạt là 36,5 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền 564.000 đồng.

Long An: Xử phạt cửa hàng An Phát bán lẻ xăng dầu cao hơn giá quy định của Nhà nước. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 20/2/2024, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Đội QLTT số 6 kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện niêm yết giá bán xăng RON 95-III cho khách hàng với giá 24.160 đồng/lít, cao hơn giá quy định 250 đồng/lít. Đội QLTT số 6 lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ban hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm trên.