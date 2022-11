Mì Gấu Đỏ bị cảnh báo ở Đài Loan do có mối nguy chất cấm Ethylene Oxide

(TBTCO) - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang cho biết, mặc dù chịu nhiều khó khăn thách thức của thị trường thế giới, 10 tháng năm 2022, ngành dệt may Việt Nam đạt 37,9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,2% so với cùng kỳ.