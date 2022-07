Mong muốn Liên hợp quốc hỗ trợ hiệu quả Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hiệu quả Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu.

Chiều ngày 13/7, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tới trình Thư ủỷ nhiệm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis. Ảnh: BNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong duy trì hoà bình, thúc đẩy hợp tác phát triển trên thế giới; nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, Thủ tướng nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn cầu cho các vấn đề toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đồng thời phải có cách tiếp cận toàn dân, lấy con người làm trung tâm trong xử lý các thách thức chung, không hi sinh an sinh, phúc lợi xã hội hay môi trường vì phát triển kinh tế đơn thuần.

Về phần mình, Việt Nam đã nỗ lực và có nhiều đóng góp vào các hoạt động của Liên hợp quốc, trong đó có đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gia tăng đóng góp lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hiệu quả Việt Nam trong chặng đường sắp tới, nhất là trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Liên hợp quốc và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các tổ chức Liên hợp quốc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam.

Theo bà Pauline Tamesis, Việt Nam là một đất nước ngày càng nổi lên ở tầm khu vực cũng như toàn cầu như một hình mẫu về sự năng động, tích cực đóng góp cho cộng đồng quốc tế, đồng thời là hình mẫu của hợp tác giữa Liên hợp quốc với một quốc gia đang phát triển.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc nhấn mạnh, năm 2022 là một năm có nghĩa quan trọng, đánh dấu 45 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc và là năm đầu tiên triển khai Khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2022 - 2026. Bà khẳng định sẽ hết sức nỗ lực điều phối các tổ chức Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phục hồi sau đại dịch và triển khai các trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.