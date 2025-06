Việt Nam cần 134 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng theo chương trình JETP Hiện Bộ Công Thương được giao là cơ quan chủ trì thực hiện JETP. Bộ Công Thương đã trình danh mục 8 dự án đầu tư ưu tiên triển khai thí điểm JETP. Trong số 08 dự án, 7 dự án là vay theo hình thức vay tư nhân trực tiếp, 01 khoản vay cho Dự án Tăng cường hệ thống năng lượng tái tạo (Dự án REACH) dự kiến vay vốn WB và Chính phủ Canada theo hình thức vay thông qua Chính phủ. So với nhu cầu sơ bộ (do UNDP ước tính), đến năm 2035, Việt Nam cần khoản 134 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng theo JETP. Số vốn Nhóm các đối tác quốc tế, gồm Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Italia, Canada, Đan Mạch và Na Uy (viết tắt là IPG) cam kết cho đến nay (là 15,5 tỷ USD) còn khiêm tốn so với nhu cầu. Vì vậy, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công Thương để thảo luận với các đối tác phát triển (IPG) và các ngân hàng tư nhân quốc tế (GFANZ) để huy động nguồn viện trợ không hoàn, các khoản vay ODA, vay ưu đãi cho việc triển khai các dự án JETP./.