Một công ty bị ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP. Hồ Chí Minh (YTECO).

Theo đó, Cục Quản lý dược sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc của YTECO từ ngày 7/4, thời hạn áp dụng sẽ được Cục Quản lý dược thông tin sau.

Bộ Y tế ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho 3 công ty dược. Ảnh: TL.

Lý do theo Cục Quản lý dược là do YTECO nhập khẩu 11 lô thuốc Myomethol (Số giấy đăng ký lưu hành: VN-17397-13) do Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. (Thái Lan) sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 2.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Cục Quản lý dược đã thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 11 lô thuốc Myomethol (Methylcarbamol 500mg), số đăng ký VN-17397-13, do công ty RX. Manufacturing Co., Ltd sản xuất, YTECO nhập khẩu.

Theo thông báo mới nhất của Cục Quản lý dược, cục ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhập khẩu đối với toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc của 3 công ty dược.

Tiếp đến, Cục Quản lý dược thông báo ngừng nhập khẩu đối với toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. sản xuất trong thời hạn 1 năm từ ngày 7/4.

Lý do, cuối tháng 3/2023, Cục Quản lý dược đã xử phạt hành chính công ty này 80 triệu đồng, yêu cầu phải tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng.