(TBTCO) - Thực hiện tăng cường kiểm tra tháng an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nghệ An mới phát hiện, xử lý 2 hộ kinh doanh, buộc tiêu huỷ gần 1 tấn sản phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn thực phẩm.