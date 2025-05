(TBTCO) - Sáng 3/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đã phát hiện một số sàn giao dịch thương mại điện tử, website, mạng xã hội đang kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm sibutramine.

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương); Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) về việc phối hợp rà soát, xử lý thực phẩm bảo vệ sức khoẻ vi phạm đang được kinh doanh, quảng cáo trên môi trường mạng.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đã phát hiện trên một số sàn giao dịch thương mại điện tử, website, mạng xã hội đang kinh doanh, quảng cáo 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen - một hoạt chất đã bị cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Bộ Y tế yêu cầu gỡ quảng cáo 2 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa chất cấm sibutramine. Ảnh: TL.

Đối với 2 sản phẩm này, ngày 29/4/2025, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 944/ATTP-PCTTR gửi 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về việc giám sát, thu hồi 2 sản phẩm nêu trên do có chứa chất cấm sibutramine (theo báo cáo kết quả mẫu giám sát chủ động mối nguy về an toàn thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia).

Cục An toàn thực phẩm khẳng định, trong 2 sản phẩm trên, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold chưa được công bố, số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố ghi trên bao bì là không đúng.

Đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen do Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoa Anh Đào công bố, đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 4844/2019/Đ KSP ngày 7/5/2019, tuy nhiên, Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoa Anh Đào báo cáo không nhập khẩu lô sản phẩm Best Slim Collagen, đồng thời ngày 29/4/2025, Cục An toàn thực phẩm đã đăng tin cảnh báo phát hiện 2 sản phẩm chứa chất cấm sibutramine trên website của cục

Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Quản lý và Phát triên thị trường trong nước; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điên tử phối hợp trong công tác quản lý các sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm.