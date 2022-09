Muốn thu hút nhiều doanh nghiệp FDI cần cải thiện môi trường đầu tư

(TBTCO) - Nằm trong khuôn khổ Chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu (TSCFP Awards 2022) vừa được tổ chức tại Singapore, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã vinh dự được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trao giải thưởng “Trade Deal of the Year”.