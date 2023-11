Mỹ Latinh và Caribe sẽ thu hút lượng kiều hối cao kỷ lục trong năm 2023

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) vừa đưa ra dự báo, khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ tiếp nhận lượng kiều hối kỷ lục 155 tỷ USD trong năm nay, tăng 9,5% so với năm 2022.

Ảnh minh họa.

Sự gia tăng kiều hối chủ yếu là do chuyển tiền mặt nhiều hơn đến Mexico và Trung Mỹ. Bất chấp các dự báo cho thấy tốc độ tăng trưởng của cả hai khu vực chậm lại so với năm 2022, kiều hối về Mexico dự kiến sẽ tăng 9,8% trong năm nay, giảm so với mức 13,4% của năm ngoái. Trung Mỹ dự kiến sẽ tăng 13,2% vào năm 2023, sau khi tăng 15,7% trong năm trước.

Kiều hối đến Nam Mỹ cũng được dự đoán sẽ tăng, với mức tăng 7,9% dự kiến sau tốc độ tăng trưởng 10,2% của năm ngoái. Các quốc gia Caribe là khu vực duy nhất dự kiến sẽ thấy sự cải thiện so với năm ngoái, với tốc độ tăng trưởng ước tính là 2,6% trong năm nay, so với mức giảm 5,3% vào năm ngoái.

Báo cáo của IDB cũng ước tính rằng mức lương trung bình hàng tuần cho người lao động từ Mỹ Latinh và Caribe ở Hoa Kỳ sẽ tăng 3,9% trong năm nay lên 860 đô la. Báo cáo cho thấy gần 60% mỗi đô la được gửi về nước đến từ Bắc Mỹ, trích dẫn dữ liệu năm 2020. Hơn một phần tư tổng số đến từ khu vực Mỹ Latinh và Caribe và gần 13% có nguồn gốc từ châu Âu.

Theo IDB, kiều hối hiện chiếm khoảng 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ Latinh. Đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nhiều quốc gia tại Trung Mỹ, khi chiếm tới 30% GDP của Nicaragua và 27% GDP của Honduras. Tại các quốc gia như El Salvador hay Guatemala, kiều hối cũng tương đương 20% GDP của các nước này.

Các chuyên gia của IDB cho biết, lượng kiều hối đổ về Mỹ Latinh duy trì đà tăng trưởng mạnh là nhờ nguồn tiền từ Mỹ. Những người di cư sinh sống và làm việc ở Mỹ (chiếm hơn 80% tổng số người di cư của các nước Mỹ Latinh) vẫn duy trì đều đặn việc chuyển tiền về cho gia đình và người thân.

Theo thống kê, số người nhập cư từ Mỹ Latinh hiện đang sinh sống và làm việc ở Mỹ là trong năm 2023 đạt 23,1 triệu người, tăng 2,3% so với năm 2022. Tuy nhiên, IDB cho biết sự gia tăng gần đây về số lượng người di cư tới không được phản ánh ngay lập tức qua lượng kiều hối gửi về vì họ cần có thời gian để ổn định và tìm việc làm trước khi có thể gửi tiền cho người thân./.