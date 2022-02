(TBTCO) - “Ngành Du lịch quyết tâm tăng trưởng mạnh trong năm 2022” - Đó là lời khẳng định của Giám đốc Sở Du lịch Phạm Ngọc Thủy trong buổi lễ đón đoàn khách từ TP. Hồ Chí Minh đến với Quảng Ninh mùng 3 Tết Nhâm Dần vừa qua.

Với sự ấm lên của thị trường du lịch và những dấu hiệu tích cực ngay từ đầu năm mới, chắc chắn ngành Du lịch Quảng Ninh sẽ có một năm đầy khởi sắc.

Chỉ trong 3 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quảng Ninh đã đón 2 đoàn khách đến từ TP. Hồ Chí Minh bằng đường bộ và đường hàng không. Đoàn khách mang thông điệp kết nối, khôi phục hoạt động du lịch giữa các tỉnh, thành phố, vùng miền trong cả nước gắn với phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả.

Việc các đoàn khách từ miền Nam quay trở lại sau thời gian dài bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là một tín hiệu đáng mừng, góp phần làm ấm dần thị trường du lịch trong tỉnh. Đồng thời, khẳng định nỗ lực của Quảng Ninh trong việc giữ địa bàn an toàn, xây dựng thương hiệu "Điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn".

Dự kiến trong những ngày đầu năm mới, Quảng Ninh sẽ đón được 200.000 - 250.000 lượt khách đến các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các điểm, sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, Vịnh Hạ Long…

Theo kế hoạch, năm 2022 ngành Du lịch Quảng Ninh phấn đấu đạt trên 9,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,4 triệu lượt; tổng doanh thu đạt khoảng 19.000 tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu đó, nhiều phương án, giải pháp, định hướng đã được đề xuất.

Điển hình, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua chính sách kích cầu du lịch 6 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm đến nổi tiếng tại địa phương như: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử. Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã hoạt động trở lại, mở ra "cánh cửa bầu trời" đón khách du lịch nội địa và quốc tế.

Khách du lịch đến Quảng Ninh những ngày đầu xuân. Ảnh: Huy Khánh

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, an toàn là yếu tố được ngành du lịch đặt lên hàng đầu. Tỉnh đã xây dựng và triển khai dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; thực hiện tuyên truyền, công khai rộng rãi để các cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách và nhân dân, du khách biết, phối hợp.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.467 lượt cơ sở lưu trú du lịch thực hiện đăng ký đánh giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ website safe.tourism.com.vn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; 652 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19; 652 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã được phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử lý khi có ca Covid-19 tại cơ sở theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Quảng Ninh không chỉ từng bước phục hồi đón khách nội tỉnh, trong nước mà đã sẵn sàng các điều kiện để đón du khách quốc tế, trước mắt là từ một số quốc gia, vùng lãnh thổ cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh và thực hiện thí điểm tại Vịnh Hạ Long, Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, Khu du lịch Móng Cái - Trà Cổ.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cho biết: Là một trong những địa điểm được lựa chọn thí điểm để đón du khách quốc tế, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất. Trong đó, đặc biệt đề cao các phương án phòng chống dịch, chủ động áp dụng nguyên tắc 5K, đồng thời, bố trí các khu vực ăn uống, ngủ nghỉ, di chuyển riêng biệt cho du khách. Các tiêu chí về chất lượng dịch vụ vẫn được giữ nguyên với mức giá phù hợp. Hiện, đơn vị đang phát triển thêm nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng đẳng cấp, dịch vụ chăm sóc mới tại chỗ để đáp ứng nhu cầu, tăng thêm các trải nghiệm cho du khách.

Cùng với sự nỗ lực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong năm 2022, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch cả thị trường trong nước và quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật bán hàng, ứng xử văn minh du lịch, phát triển du lịch cộng đồng cho các địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ du lịch thông minh trong quản lý, điều hành và quảng bá xúc tiến du lịch; mở rộng không gian du lịch, liên kết vùng, liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc.

Sau 2 năm chịu tổn thất nặng nề bởi dịch Covid-19, năm 2022 chắc chắn là một năm lạc quan và đầy hy vọng của ngành Du lịch. Tin tưởng rằng với điểm đến an toàn, cùng sức hấp dẫn từ những sản phẩm mới, ưu đãi, chất lượng, du lịch Quảng Ninh sẽ bứt phá trở lại, xứng tầm ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.