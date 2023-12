Năm2024 lãi suất sẽ diễn biến thế nào?

ECB sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào quý II/2024 Theo đa số các nhà kinh tế được Financial Times thăm dò, lạm phát giảm có thể khiến ECB bắt đầu cắt giảm lãi suất vào quý II/2024. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã tăng lên kể từ khi lạm phát ở khu vực đồng Euro giảm xuống còn 2,4% trong tháng 11, giảm so với mức đỉnh trên 10% một năm trước đó và chỉ cao hơn một chút so với mục tiêu 2% của ECB. Gần 60% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của FT dự đoán, lạm phát sẽ đạt ngưỡng 2% vào năm 2024, mặc dù một số người cho rằng lạm phát có thể sẽ tăng trở lại từ đó. Fritzi Köhler-Geib - Kinh tế trưởng tại KfW cho biết: “Lạm phát có thể sớm giảm xuống dưới 2% trong quý II/2024. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của năm, tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức trên 2% một chút”. ECB đã cảnh báo về khả năng ​​lạm phát sẽ tăng trở lại vào tháng 12/2024 trước khi giảm dần xuống mức mục tiêu vào giữa năm 2025. Isabel Schnabel - thành viên ban điều hành ECB, đã cho biết: “Chúng ta vẫn còn một chặng đường phía trước và chúng ta sẽ xem chặng cuối khó khăn như thế nào”.