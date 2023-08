Ngành bông sợi Australia tăng cường hợp tác với các nhà máy dệt may Việt Nam

(TBTCO) - Với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các nhà sản xuất bông sợi Australia và các nhà máy dệt may Việt, phái đoàn thương mại bông sợi Australia bao gồm các thương hiệu biểu tượng lâu đời cũng như các thương hiệu trẻ sáng tạo cùng chuyên gia bông sợi hàng đầu đã đến thăm Việt Nam từ ngày 7 - 11/8.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 trong vòng 12 tháng của các doanh nghiệp ngành bông sợi Australia - nêu bật tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với Australia, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Phái đoàn các doanh nghiệp bông sợi Australia lần này bao gồm đại diện từ các thương hiệu: Sportscraft, Struddys, Big W, AS Colour, Modibodi, Workwear Group, New Romantic và Michell Wool.

Phái đoàn tham quan nhà máy sợi của công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng. Ảnh: ĐSQ Australia

Ông Rob Cảins - chuyên gia tư vấn tiếp thị xuất khẩu của Hiệp hội Bông sợi Australia (ACSA) chia sẻ: “Ngành bông sợi Australia muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với ngành dệt may Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường trong những năm tới. Chuyến thăm này là chuyến đi đầu tiên bao gồm đầy đủ các đại diện từ ACSA, Cotton Australia cùng các thương hiệu và các nhà nghiên cứu CSIRO để truyền tải đầy đủ lý do bông Australia là loại bông sợi phù hợp nhất cho ngành dệt may Việt”.

Theo thống kê của Cơ quan Thương mại và đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), năm 2022, Việt Nam là thị trường xuất khẩu bông sợi lớn nhất của Australia với 38,8% thị phần. Theo xu hướng hiện tại, Việt Nam có thể sẽ tiếp tục dẫn đầu thị phần trong những năm tới.

Từ 2020–2022, nhập khẩu bông từ thị trường Australia vào Việt Nam đã tăng từ 78 triệu đô la Úc lên 1,69 tỷ đô la Úc. Các yếu tố nguồn cung chính như điều kiện thời tiết thuận lợi, giá cả cạnh tranh và vị trí địa lý gần là những lợi thế chính giúp thúc đẩy xuất khẩu bông Australia sang Việt Nam.

Hiện tại, có 3 hiệp định thương mại (FTA) hỗ trợ xuất khẩu bông Australia sang Việt Nam bao gồm Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia/ New Zealand (AANZFTA), Hiệp định CPTPP và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Bông sợi thô Australia khi đáp ứng các điều kiện nêu trong các nghị định quốc tế liên quan sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo các hiệp định này.