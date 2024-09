Ngành dệt may Việt Nam sẵn sàng chuyển đổi trong bối cảnh thay đổi toàn cầu

(TBTCO) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/8, cổ phiếu VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tăng mạnh so với ngày 7/8, đạt mức 14.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trong ngày đạt hơn 4,8 triệu cổ phiếu, đưa tổng giá trị giao dịch của cổ phiếu VGT lên 68,96 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với phiên trước đó (17,87 tỷ đồng).