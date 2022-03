Ngày 11/3/2022, Việt Nam ghi nhận 169.114 ca mắc mới và 71 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 10/3 đến 16h ngày 11/3/2022, Việt Nam ghi nhận 169.114 ca mắc mới COVID-19, trong đó 24 ca nhập cảnh và 169.090 ca trong nước tại 61 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 31.899 ca, Nghệ An 11.057 ca, Phú Thọ 6.352 ca, Bắc Ninh 6.346 ca, Bình Dương 5.574 ca, Sơn La 4.728 ca, Hưng Yên 4.324 ca, Lạng Sơn 4.291 ca, Hòa Bình 4.281 ca, Hải Dương 4.035 ca, Cà Mau 3.859 ca, Tuyên Quang 3.838 ca, Nam Định 3.494 ca, Quảng Trị 3.462 ca, Lào Cai 3.309 ca, Hải Phòng 3.297 ca, Đắk Lắk 3.218 ca, TP Hồ Chí Minh 3.040 ca, Bắc Giang 2.997 ca, Quảng Ninh 2.919 ca, Vĩnh Phúc 2.862 ca, Bình Định 2.826 ca, Thái Nguyên 2.724 ca, Thái Bình 2.719 ca, Điện Biên 2.709 ca, Quảng Bình 2.708 ca, Ninh Bình 2.569 ca, Bình Phước 2.425 ca, Lai Châu 2.419 ca, Cao Bằng 2.386 ca, Hà Nam 2.337 ca, Bến Tre 2.090 ca, Yên Bái 2.042 ca, Khánh Hòa 1.693 ca, Đà Nẵng 1.683 ca, Đắk Nông 1.676 ca, Phú Yên 1.586 ca, Lâm Đồng 1.511 ca, Tây Ninh 1.331 ca, Thanh Hóa 1.292 ca, Bắc Kạn 1.275 ca, Vĩnh Long 1.098 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.096 ca, Trà Vinh 969 ca, Hà Tĩnh 896 ca, Bình Thuận 810 ca, Quảng Ngãi 690 ca, Bạc Liêu 395 ca, Kon Tum 380 ca, Quảng Nam 322 ca, Thừa Thiên Huế 311 ca, Đồng Nai 205 ca, Cần Thơ 174 ca, Long An 170 ca, Kiên Giang 106 ca, An Giang 92 ca, Đồng Tháp 54 ca, Sóc Trăng 54 ca, Ninh Thuận 41 ca, Hậu Giang 33 ca, Tiền Giang 11 ca. Có 112.937 ca trong cộng đồng. 74.857 ca được công bố khỏi bệnh. 71 ca tử vong do COVID-19.