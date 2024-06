(TBTCO) - Giá dầu thế giới hôm nay (11/6) tăng khoảng 3% ghi nhận mức cao nhất trong 1 tuần với dầu WTI tăng 0,46%, dầu Brent tăng 2,52%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/6/2024 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 78,09 USD/thùng, tăng 0,46% (tương đương tăng 0,36 USD/thùng).

Giá dầu WTI trên thị trường thế giới rạng sáng 11/6 (theo giờ Việt Nam)

Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 81,96 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 2,01 USD/thùng).

Giá dầu Brent trên thị trường thế giới rạng sáng 11/6 (theo giờ Việt Nam)

Giá dầu tăng khoảng 3% lên mức cao nhất trong một tuần vào phiên giao dịch ngày hôm nay, nhờ hy vọng nhu cầu nhiên liệu tăng trong mùa hè này bất chấp đồng Đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất trong năm nay. lâu hơn.

FED đã tăng lãi suất mạnh mẽ vào năm 2022 và 2023 để kiềm chế lạm phát gia tăng. Tỷ lệ cao hơn đã làm tăng chi phí đi vay đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu về dầu.

Tương tự, đồng Đô la Mỹ mạnh hơn có thể làm giảm nhu cầu về dầu bằng cách làm cho các mặt hàng được định giá bằng Đô la như dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết: “Hợp đồng tương lai cao hơn do kỳ vọng về nhu cầu mùa hè đang hỗ trợ giá cả... mặc dù bối cảnh vĩ mô rộng hơn vẫn kém lạc quan hơn so với các tuần trước”.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết họ kỳ vọng giá dầu Brent sẽ tăng lên 86 USD/thùng trong quý III, lưu ý trong một báo cáo rằng nhu cầu vận tải vững chắc trong mùa hè sẽ đẩy thị trường dầu mỏ rơi vào tình trạng thâm hụt 1,3 triệu thùng/ngày trong quý III.

Dầu tuần trước ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp do lo ngại rằng kế hoạch dỡ bỏ một số cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi chung là OPEC+, từ tháng 10 sẽ làm tăng thêm nguồn cung.

Bất chấp việc cắt giảm của OPEC +, tồn kho dầu vẫn tăng. Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trong tuần gần nhất, dự trữ xăng cũng vậy. Công ty tư vấn năng lượng FGE cũng kỳ vọng giá dầu sẽ phục hồi, với mức giá đạt khoảng 80 USD trong quý III./.