Ngày 12/1: Giá cà phê và cao su tăng, hồ tiêu duy trì đà giảm

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (12/1) tại thị trường trong nước duy trì đà tăng. Hiện, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương vượt ngưỡng 70.900 đồng/kg; giá tiêu tiếp tục giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch tăng không quá 1,5% trong phiên sáng nay.

Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 70.200 - 70.900 đồng/kg. Ảnh: T.L

Giá cà phê tiếp tục tăng 300 - 400 đồng/kg

Theo khảo sát vào lúc 6h40, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng 300 - 400 đồng/kg. Chi tiết, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 70.200 - 70.900 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 70.200 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk với giá 70.800 đồng/kg, lần lượt tăng 400 đồng/kg và 300 đồng/kg.Tỉnh Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch cao hơn 400 đồng/kg là 70.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 2.938 USD/tấn sau khi giảm 0,41% (tương đương 12 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 184,05 US cent/pound sau khi tăng 1,6% (tương đương 2,9 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h40 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

Giá tiêu nối dài chuỗi ngày đi xuống

Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường nội địa nối dài chuỗi ngày đi xuống, hiện dao động trong khoảng 77.000 - 78.000 đồng/kg.

Ghi nhận cho thấy, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai đang thu mua hồ tiêu với mức giá là 77.000 đồng/kg và 77.500 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng/kg. Ba tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk và Đắk Nông cũng điều chỉnh giá giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước giảm đến 2.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, các địa phương này đang có cùng mức giá thu mua là 78.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,05% so với ngày 10/1. Song song đó, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định; giá tiêu trắng Muntok giảm 0,07% so với phiên hôm trước, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2024 đạt mức 242,2 yen/kg, tăng 0,33% (tương đương 0,8 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2024 được điều chỉnh lên mức 13.620 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,75% (tương đương 365 Nhân dân tệ) so với giao dịch./.