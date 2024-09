Ngày 12/9: Giá tiêu xuất khẩu tăng phi mã, cà phê trong nước tiếp đà tăng

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (12/9) tại các vùng trọng điểm, tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg giao dịch quanh mốc 152.000 -156.000 đồng/kg. Hiện, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 156.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê trong nước bật tăng 2.000 đồng/kg nằm trong khoảng 119.700 - 120.300.

Giá tiêu hôm nay giao dịch quanh mốc 152.000 - 156.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu trong nước neo ở mức cao

Giá tiêu hôm nay (12/9) tại các vùng trọng điểm, tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg giao dịch quanh mốc 152.000 - 156.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 156.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 156.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 153.000 đồng/kg, ổn định. Giá tiêu Đắk Nông ở mức 156.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu duy trì ổn định. Cụ thể, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 152.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 155.000 đồng/kg, ổn định.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tăng rải rác từ 500 - 1.000 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên, dao động ở vùng giá 152.000 - 156.000 đồng/kg, khu vực trồng hồ tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông cao nhất là 156.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 7.557 USD/tấn, tăng 0,2%, giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.115USD/tấn, tăng 0,21%.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 7.400 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 7.100 USD/tấn với loại 500 g/l, tăng 7,04%; loại 550 g/l ở mức 7.225 USD/tấn, tăng 3,11%; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn, tăng 8,37%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt 877 triệu USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước, lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 183.000 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê trong nước bật tăng 2.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay bật tăng 2.000 đồng/kg nằm trong khoảng 119.700 - 120.300. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 120.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum là 120.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.300 đồng tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và La Grai cùng giá 120.200 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 120.300 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 120.300 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 119.700 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 120.200 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 120.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2024 trên sàn London ở mức 4.951 USD/tấn, tăng 54 USD so với đầu phiên giao dịch.

Kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 4.721 USD/tấn, tăng 40 USD; kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.527 USD/tấn, tăng 39 USD và kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.386 USD/tấn, tăng 27 USD.

Trên thị trường giao ngay của Brazil, sau 5 ngày quan sát liên tiếp, các nhà nghiên cứu nhận thấy giá Robusta cao hơn giá Arabica là một hiện tượng hiếm gặp kể từ tháng 12/2015, theo Trung tâm nghiên cứu Cepea/Esalq tại Đại học Sao Paulo.

Đợt tăng giá cà phê Robusta kéo dài 2 năm lên mức cao kỷ lục vào tuần trước đã khiến các nhà đầu tư và nông dân đổ xô mua giống để trồng thêm loại cà phê này tại Brazil./.