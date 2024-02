(TBTCO) - Giá thép hôm nay (17/2) trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 23 Nhân dân tệ, lên 3.901 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá thép trong nước kỳ vọng tăng nhưng không mạnh.

Giá thép trong nước dự báo khó tăng mạnh. (Ảnh Hoàng Hà)

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôn nay (17/2) giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 23 Nhân dân tệ lên mức 3.831 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá tăng 2,4% ở mức 963,50 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 133,90 USD/tấn).

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 2,4% lên 128 USD/tấn.

Bước sang năm 2024, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này được dự báo sẽ tiếp đà tăng thêm 1,9%, lên 1,84 tỷ tấn. Nhu cầu thép đang chịu tác động của lạm phát và lãi suất cao. Kể từ nửa cuối năm 2022, hoạt động của những ngành công nghiệp sử dụng thép đã hạ nhiệt do đầu tư và tiêu dùng suy yếu. Khó khăn tiếp tục kéo dài sang năm 2023 và đặc biệt ảnh hưởng đến EU và Mỹ.

Thị trường trong nước

Triển vọng từ năm 2024 trở đi, SSI Research kỳ vọng giá thép sẽ tăng nhẹ do áp lực từ nguồn cung toàn cầu giảm nhẹ do sản lượng thép tại Trung Quốc giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giá thép sẽ khó tăng mạnh trong năm 2024 do sự phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn chậm, đồng thời việc giá thép và biên lợi nhuận so với chi phí nguyên liệu tăng có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất ở Trung Quốc quay trở lại.

Dù vậy các chuyên gia vẫn kỳ vọng, thị trường thép sẽ phục hồi tốt hơn với động lực chủ yếu đến từ việc giá thép bắt đầu tăng trở lại. Ngoài ra, nguồn cung bất động sản trong nước hồi phục và đầu tư công được đẩy mạnh cũng là động lực lớn giúp cải thiện nhu cầu thép trong thời gian tới.

Theo SteelOnline.vn. ngày 17/2 thị trường thép trong nước đi ngang với thép CB240 và giá thép D10 CB300. Cụ thể giá thép tại 3 miền như sau:

Tại miền Bắc: Giá thép Hoà Phát hôm nay với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.530 đồng/kg. Thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.640 đồng/kg.Thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.240 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.640 đồng/kg. Thép Việt Nhật (VJS), với dòng thép CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng/kg, với dòng thép D10 CB300 duy trì ở mức 14.310 đồng/kg. Thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.110 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.210 đồng/kg.

Tại miền Trung: Giá thép Hoà Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.490 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.750 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.850 đồng/kg. Thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.300 đồng/kg.

Tại miền Nam: Giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.530 đồng/kg. Thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.300 đồng/kg. Thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.160 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg. Thép Tung Ho, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.260 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.410 đồng/kg./.