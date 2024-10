Ngày 2/10: Giá cao su đạt đỉnh 13 năm trên sàn giao dịch Osaka Nhật Bản

(TBTCO) - Giá cao su kỳ hạn tháng 11 hôm nay (2/10) trên sàn Osaka Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất 13 năm do được hỗ trợ bởi giá dầu tăng.

Giá cao su thế giới hôm nay vẫn tiếp đà tăng cao. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới vẫn tiếp đà tăng cao

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/10 ở mức cao nhất trong 13 năm, do được hỗ trợ bởi giá dầu tăng, nhưng đà tăng phần nào bị hạn chế bởi đồng Yên mạnh lên.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 2,2%, tương đương 9 Yên/kg lên 423,9 yen/kg; Hợp đồng giao tháng 2/2025 cũng tăng 1,9%, đạt 413,4 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) hôm nay đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc. Trước đó, giá cao su thiên nhiên hợp đồng giao tháng 10 tại Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua, đạt 18.070 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng giao tháng 1/2025 ở mức 19.645 Nhân dân tệ/tấn.

Công ty phân tích What Next Rubber của Ấn Độ cho biết, các công ty sản xuất và nhà giao dịch Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng cường mua cao su thiên nhiên trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ ngày 1 đến 7/10, do lượng hàng tồn kho thấp bất thường và sản lượng trong nước giảm đáng kể vì bão Yagi.

Giá mủ cao su trong nước ổn định

Theo đó, Công ty cao su Bình Long báo giá thu mua mủ nước ở mức 386 - 396 đồng/TSC; giá mủ tạp (DRC = 60%) đạt 14.000 đồng/kg.

Báo giá thu mua mủ nước của Công ty Cao su Mang Yang ở mức 420 - 425 đồng/TSC; mủ đông dao động 379 - 431 đồng/DRC.

Tương tự, báo giá của Công ty Cao su Bà Rịa hôm nay giữ ở mức 404 - 414 đồng/TSC đối với mủ nước. Trong khi đó, giá mủ đông DRC từ 35 - 44% đạt 14.800 đồng/kg; mủ nguyên liệu là 18.600 - 20.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Phú Riềng báo giá mủ tạp ở mức 395 đồng/DRC và giá mủ nước là 435 đồng/TSC./.