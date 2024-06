Ngày 21/6: Giá cà phê và sao su tăng mạnh, hồ tiêu giao dịch quanh mốc 160.000 đồng/kg

(TBTCO) - Giá cà phê thế giới hôm nay (21/6) tăng, Cụ thể, Robusta tăng 1,85% và Arabica tăng 2,43%. Trong khi đó, giá tiêu trong nước giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch cùng tăng.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới cùng tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2024 được ghi nhận tại mức 4.135 USD/tấn, tăng; 1,85%. giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 231,75 UScent/pound sau khi tăng 2,43%.

Nguồn cung cà phê toàn cầu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở Brazil và đợt nắng nóng ở Việt Nam. Các chuyên gia quốc tế cho rằng, tình hình khó có thể sớm cải thiện. Các vấn đề thời tiết đang diễn ra ở các quốc gia sản xuất cà phê quan trọng đang tiếp tục đẩy giá lên cao.

Báo cáo của ICO cho thấy, xuất khẩu cà phê tháng 4 toàn cầu đạt 12 triệu bao, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tháng 10 đến tháng 4) đạt gần 81 triệu bao so, tăng 11,1% (tương ứng 8,1 triệu bao) so với cùng kỳ niên vụ 2022 - 2023.

Trong tháng 5/2024, giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường thế giới giảm so với cuối tháng 4/2024 do dự báo sản sản lượng cà phê của Brazil tăng.

Hạn hán, sâu bệnh ảnh hưởng nặng tới năng suất cây cà phê ở nhiều nơi. Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2023 - 2024 ước giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,47 triệu tấn, thấp nhất trong 4 năm, đặt áp lực lên nguồn cung Robusta trên thị trường thế giới.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 817.154 tấn với trị giá thu về hơn 2,8 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 5,8% về lượng nhưng tăng tới 40,9% về trị giá nhờ giá tăng cao.

Sau khi giảm xuống dưới 100.000 đồng/kg vào đầu tháng 5, giá cà phê đã tăng mạnh trở lại và duy trì ở mức cao.

Giá tiêu đồng loạt giảm

Khảo sát mới nhất cho thấy, giá tiêu đồng loạt giảm tại các địa phương được khảo sát. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Bình Phước đang thu mua hồ tiêu với giá thấp nhất là 155.000 đồng/kg. Mức giao dịch 156.000 đồng/kg được ghi nhận tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai sau khi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tùy khu vực. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông có giá thu mua hồ tiêu cao nhất ở mốc 160.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá giao dịch tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,31%, trong khi giá thu mua tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 19/6; giá thu mua tiêu trắng Muntok giảm 0,32%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có thay đổi mới.

Nguồn cung thiếu hụt trong khi nhu cầu tại hạt tiêu tại các thị trường vẫn đang duy trì ở mức cao. Theo số liệu của VPSA, hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 5 đạt 31.357 tấn với kim ngạch thu về 141 triệu USD, tăng 19,5% về lượng và tăng 21% về kim ngạch so với tháng trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc khởi sắc trở lại với khối lượng đạt 3.137 tấn, tăng gấp 4,8 lần so với tháng trước và là mức cao nhất trong 11 tháng.

Điều này kéo theo giá tiêu xuất khẩu vẫn tiếp tục duy trì đà tăng lên mức đỉnh 2 năm. Theo đó, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 5 tháng đạt 4.197 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.804 USD/tấn, tăng lần lượt 754 USD đối với tiêu đen và 849 USD đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm 2023.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 0,12% lên mức 340,7 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 1/6 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 1,22% ở mức 14.950 Nhân dân tệ/tấn.

Trong tháng 5, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 1.594 USD/tấn, không biến động nhiều so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân trong 5 tháng đầu năm, giá xuất khẩu cao su đạt 1.502 USD/tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, giá cao su RSS3 giao tháng 7 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) – Nhật Bản dao động ở mức 332,5 JPY/kg, tăng 4,4% so với cách đây một tháng.

Giá cao su RSS3 cùng kỳ hạn tại Thái Lan cũng tăng 4,1% so với tháng trước, lên mức 88,8 Baht/kg đối với hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7.

Còn tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 10,2% lên 15.805 CNY/tấn.

Như vậy, giá cao su tại Trung Quốc tăng 12,5% so với đầu năm nay, trong khi Nhật Bản tăng 30,1% và Thái Lan tăng tới 44,7%.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), năm 2024, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 1,6% so với năm ngoái lên 14,54 triệu tấn. Trong đó, Thái Lan giảm 0,5%, Indonesia giảm 5,1%, Trung Quốc tăng 6,9%, Ấn Độ tăng 6%, Việt Nam tăng 2,9%, Malaysia tăng 0,6% và các nước khác tăng 7,3%./.