Ngày 22/1: Giá cao su và cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ổn định

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (22/1) tại thị trường trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt; giá tiêu duy trì ổn định. Theo đó, mức giá cao nhất được ghi nhận là 82.500 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch ghi nhận tăng dưới 0,5% trong phiên sáng nay.

Giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch ghi nhận tăng dưới 0,5% trong phiên sáng nay. Ảnh: T.L

Giá cao su tăng 0,26%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2024 đạt mức 264,9 yen/kg, tăng 0,26% (tương đương 0,7 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 22/1 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2024 được điều chỉnh lên mức 13.735 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,07% (tương đương 10 Nhân dân tệ) so với giao dịch.

Năm 2023, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 79,63% về lượng và chiếm 78,52% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 1,7 triệu tấn, trị giá 2,27 tỷ USD, tăng 6,6% về lượng, nhưng giảm 4,8% về trị giá so với năm 2022.

Giá xuất khẩu bình quân cao su sang thị trường này ở mức 1.331 USD/tấn, giảm 10,7% so với năm 2022.

Nhìn chung, năm 2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang các thị trường phần lớn đều sụt giảm so với năm 2022, nhất là các thị trường lớn như: Ấn Độ, Mỹ, Đức, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Indonesia, Sri Lanka, Nhật Bản, Tây Ban Nha…

Giá cà phê trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt‏‏

Theo khảo sát vào lúc 6h40, ‏‏giá cà phê‏‏ hôm nay tăng 400 - 500 đồng/kg. Chi tiết, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 72.200 - 72.900 đồng/kg.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 72.200 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với mức giá 72.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang giao dịch với mức giá cao nhất là 72.500 đồng/kg, lần lượt tăng 400 đồng/kg và 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, ‏‏giá cà phê‏‏ tăng. Theo đó, ‏‏giá cà phê trực tuyến‏‏ Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức ‏‏3.128 USD/tấn sau khi tăng 2,12% (tương đương 65 USD).‏ ‏

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 185,15 US cent/pound sau khi tăng 2,89% (tương đương 5,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h40 ngày 22/1 (giờ Việt Nam).

Giá tiêu dao động trong khoảng 79.500 - 82.500 đồng/kg

Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường trong nước neo trong khoảng 79.500 - 82.500 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Gia Lai và Đồng Nai có mức giá thu mua lần lượt là 79.500 đồng/kg và 80.000 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức giá 81.500 đồng/kg, nhỉnh hơn một chút là tỉnh Bình Phước với mức giá 82.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông cũng ổn định tại mức tương ứng là 82.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,03% so với ngày 18/1. Song song đó, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,02% so với phiên hôm trước, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Bước sang năm 2024, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (Vietnam Pepper Association - VPA) cho biết, sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp kinh doanh, xuất nhập khẩu gia vị và thúc đẩy thu hút đầu tư, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ các tổ chức.

Đặc biệt là các tổ chức quốc tế, để phát triển bền vững, góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, tận dụng những lợi ích từ việc hội nhập quốc tế để thúc đẩy đưa sản phẩm gia vị Việt Nam ra thị trường thế giới.

Mục tiêu là đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hồ tiêu và gia vị đạt trên dưới 2 tỷ USD, với tổng sản lượng từ 400.000 - 500.000 tấn, với định hướng phát triển bền vững ngành hồ tiêu và gia vị nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến được chọn lựa đầu tiên trong chuỗi cung cấp gia vị toàn cầu./.