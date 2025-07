Giá heo hơi hôm nay (23/7) tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương trên cả nước. Mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg, khiến giá heo hơi tại một số nơi lùi về mức thấp nhất 60.000 đồng/kg. Giá thịt heo tiếp tục lặng sóng. Trong đó, nạc vai heo đang được bán với giá 126.320 đồng/kg tại WinMart và 136.000 đồng/kg tại Thực phẩm Hà Hiền.

Giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước tại nhiều địa phương. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm

Miền Bắc, tại nhiều địa phương tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng và Thái Nguyên cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 62.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên, giá cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ghi nhận ở mức 63.000 đồng/kg. Ninh Bình và Phú Thọ giao dịch với giá 62.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu và Điện Biên giảm còn 61.000 đồng/kg – mức thấp nhất khu vực.

Trong khi đó, giá tại Tuyên Quang, Bắc Ninh vẫn giữ nguyên ở mức 63.000 đồng/kg; Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Sơn La cùng đứng yên tại mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Miền Trung-Tây Nguyên, nhiều địa phương giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Huế giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo ở mức 61.000 đồng/kg; giá heo ở Nghệ An cũng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 62.000 đồng/kg.

Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ nguyên giá so với hôm trước. Trong đó, Gia Lai tiếp tục là nơi có giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên dao động từ 60.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ tại ba địa phương. Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Trong đó, heo hơi tại Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang được thu mua lần lượt ở mức 65.000 đồng/kg, 63.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh không thay đổi so với hôm trước. Trong đó, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng giữ mức 64.000 đồng/kg; riêng Tây Ninh tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Khảo sát mới nhất cho thấy giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục lặng sóng tại trang winmart.vn. Theo đó, các sản phẩm thịt heo mát Meat Deli đang có giá dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Cụ thể, thịt heo xay có giá thấp nhất trong các sản phẩm được khảo sát, bán ra tại mức 119.922 đồng/kg. Tiếp đến là thịt nạc đùi heo, thịt nạc vai heo và chân giò rút xương, với giá tương ứng lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền tiếp tục lặng sóng trong sáng nay. Hiện tại, Hà Hiền đang bán thịt heo trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Theo đó, sườn già heo, thịt nạc vai heo đang có giá lần lượt là 134.000 đồng/kg và 136.000 đồng/kg. Tiếp đó, giá ba rọi heo và đuôi heo tương ứng với mức 166.000 đồng/kg và 176.000 đồng/kg. Sườn non heo vẫn là sản phẩm có giá bán cao nhất, niêm yết tại mức 190.000 đồng/kg.