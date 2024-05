Ngày 24/5: Giá tiêu liên tiếp xô đổ kỷ lục cũ, cao su tăng, cà phê quay đầu giảm

(TBTCO) - Thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận tăng tại nhiều địa phương. Hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang neo ở mức cao nhất là 117.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch cùng tăng, trong đó giá trên Sàn SHFE tăng gần 2%; giá cà phê hôm nay 24/5 đột ngột giảm trên sàn thế giới, với Robusta giảm gần 1%.

Giá tiêu hôm nay tiếp đà tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu đỉnh mới ở mức 117.000 đồng/kg

Theo khảo sát, giá tiêu tiếp đà tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang neo ở mức cao nhất là 117.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Thương lái tại hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đang cùng thu mua hồ tiêu ở mức 116.000 đồng/kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Mức giao dịch 115.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đồng Nai sau khi tăng 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới thế giới, giá giao dịch tiêu đen Lampung (Indonesia), giá thu mua tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 22/5; giá thu mua tiêu trắng Muntok, còn giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Tại thị trường trong nước, giá tiêu đen có xu hướng giảm trong nửa đầu tháng 4 nhưng sau đó tăng trở lại ở nửa sau của tháng. Do đó, tính chung trong cả tháng 4 giá tiêu vẫn tăng 3 - 6%.

Đà tăng này tiếp tục kéo dài sang tháng 5 và thiết lập các mức đỉnh mới. Tính đến phiên giao dịch ngày 17/5, giá tiêu đen tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ dao động ở mức 110.000 - 111.000 đồng/kg, tăng vọt 13% (tương ứng 12.500 -13.000 đồng/kg) so với cuối tháng trước. Đồng thời mức giá này cũng tăng 36 - 39% so với đầu năm nay và tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những nguyên chính thúc đẩy giá hồ tiêu tăng trong thời gian qua được cho là do nguồn cung hạn chế trên toàn thế giới. Ngay cả Indonesia, Ấn Độ cũng bị hạn chế nguồn cung và các nước sản xuất nhỏ hơn như Malaysia, Sri Lanka và đặc biệt là hai nước quyết định nguồn cung trên toàn cầu là Brazil và Việt Nam đều bị giảm sản lượng.

Giá cao su trên Sàn SHFE tăng gần 2%

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 0,55% lên mức 327,3 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 24/5 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2024 duy trì ổn định ở mức 17.010 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,98%.

Nhu cầu cao su của Trung Quốc đang chậm lại do doanh số bán ô tô có dấu hiệu chững lại. Mới đây, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo nhu cầu cao su tự nhiên của Trung Quốc trong năm 2024 ở mức 7,35 triệu tấn, giảm so với mức đưa ra dự báo trước đó là 7,5 triệu tấn.

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, tính chung trong 4 tháng qua, lượng cao su nhập khẩu giảm 25% xuống 2,3 triệu tấn. Kim ngạch giảm 14,3% xuống 3,7 tỷ USD.

Theo tính toán từ số liệu của Hải quan Việt Nam, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 57,24% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, xuất khẩu cao su sang thị trường này trong tháng 4 giảm mạnh trung bình khoảng 30% xét về cả lượng, giá trị so với tháng 3 và cả cùng kỳ năm ngoái xuống còn 42.000 tấn và 64 triệu USD.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 330.000 tấn cao su, trị giá 471 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc trong quý I chiếm khoảng 21%, đứng sau Thái Lan là 47%.

Giá cà phê bất ngờ giảm trở lại

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới bất ngờ giảm trở lại.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.879 USD/tấn sau khi giảm 0,97%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 217,7 UScent/pound sau khi giảm 1,25%.

Những mối lo ngại về nguồn cung suy giảm khiến giá cà phê Robusta quay trở lại đà tăng mạnh.

Cũng hỗ trợ giá là nhu cầu cao đối với hạt cà phê Robusta. Ông Andrea Illy, chủ tịch hãng rang cà phê Ý Illycaffe SpA, cho biết thông thường, giá cà phê Robusta tăng sẽ khuyến khích sự chuyển đổi sang sử dụng nhiều cà phê arabica hơn, nhưng điều đó không xảy ra vào thời điểm này.

Nhà phân tích Guilherme Morya thuộc ngân hàng Rabobank cho biết xuất khẩu cả cà phê Robusta và Arabica từ Brazil – nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới - đều mạnh. Tuy nhiên, ông cho biết, những bất ổn về nguồn cung cà phê Robusta của Việt Nam đã thu hút các quỹ phòng hộ tham gia vào thị trường và đẩy giá cà phê quốc tế tăng cao.

Trong báo cáo mới đây, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương Việt Nam) nhận định hiện áp lực giảm giá trên thị trường cà phê đến từ thanh lý vị thế mua của những nguồn quỹ đầu cơ. Tuy nhiên, không loại trừ sẽ có những đợt phục hồi ngắn khi những nguồn quỹ này tạm ngừng thanh lý./.