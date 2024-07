(TBTCO) - Ghi nhận mới nhất cho thấy, giá heo hơi tăng - giảm không đồng nhất từ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở 2 miền Trung, Nam; hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống mỗi kg sườn non tại chợ có giá 180.000 đồng, ba rọi 150.000 đồng, tăng 30% so với đầu năm và là mức cao nhất 4 năm qua.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu.

Giá heo hơi tăng giảm không đồng nhất

Thị trường miền Bắc giá thu mua chững lại trên diện rộng: Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg, tiếp tục được nhận tại khu vực các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình; ngược lại, Lào Cai tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực, thương lái tại các khu vực còn lại thu mua heo hơi với giá ổn định 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tương đối ổn định: Thương lái tại phần lớn các địa phương giao dịch heo hơi quanh mức trung bình 64.000 đồng/kg, duy chỉ khu vực Lâm Đồng triển khai mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, nâng giá heo hơi lên mức 67.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg: Cụ thể, sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại khu vực 2 tỉnh Long An và Tiền Giang cùng chung mức 66.000 đồng/kg; tại 2 tỉnh Vĩnh Long và Bạc Liêu cũng được ghi nhận chưng mốc 64.000 đồng/kg, tại Trà Vinh giao dịch tại mức 64.000 đồng/kg, sau khi giảm mạnh đến 2.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua tại miền Nam dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại chuỗi cửa hàng, công ty thực phẩm tiếp tục ổn định

Sáng ngày (9/7), giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn tiếp tục ổn định tại thời điểm khảo sát lúc 7h15.

Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 108.720 - 165.522 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Theo ghi nhận, giá ba rọi heo cao nhất với mức ghi nhận 165.522 đồng/kg. Thấp hơn là giá nạc dăm heo, đạt 149.520 đồng/kg. Theo sau là giá thịt heo xay và nạc vai heo, ứng với mức 118.322 đồng/kg và 123.120 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền ổn định thời điểm khảo sát lúc 7h15. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 69.000 - 171.000 đồng/kg.

Cụ thể, đuôi heo và sườn non heo được bán với giá lần lượt 157.000 đồng/kg và 169.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, sườn già heo và ba rọi heo có giá bán thấp hơn, tương ứng với mức 119.000 đồng/kg và 134.000 đồng/kg.

Tại các chợ truyền thống đang ở mức cao

Tại các chợ truyền thống cũng cho thấy giá thịt heo đang ở mức cao. Thịt ba chỉ dao động 140.000-160.000 đồng/kg, sườn non từ 150.000 -180.000 đồng, tăng 20 - 30% so với đầu năm và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giò heo, nạc dăm, thịt mông và vai cũng tăng thêm 20.000 đồng so với 3 tháng trước và khoảng 10.000 đồng so với cùng kỳ 2023./.