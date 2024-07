Ngày 9/7: Giá sắt thép xây dựng Trung Quốc giảm về mức thấp nhất 5 năm

(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng nay, giá sắt thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm tới 94 Nhân dân tệ/tấn - mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Giá quặng sắt giảm do lo ngại về nhu cầu và lượng hàng tồn kho cao. Trong nước, sau phiên giảm nhẹ trước đó, sáng nay giá thép CB240 tiếp tục giảm thêm 100 - 250 đồng/kg, giá thép D10 CB300 giảm 200 - 250 đồng/kg.

Ảnh minh họa.

Tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h30 ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 94 Nhân dân tệ/tấn, hiện ghi nhận ở mức 3.275 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm vào thứ Hai (8/7) do nhu cầu yếu và lượng hàng tồn kho cao tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, gây áp lực lên nguyên liệu sản xuất thép quan trọng, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc (DCE) chốt phiên với giá thấp hơn 3,3% ở mức 825,50 nhân dân tệ (113,56 USD/tấn).

Giá quặng sắt SZZFQ4 chuẩn giao tháng 8 trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) giảm 1,8% xuống còn 108,4 USD/tấn.

Sự sụt giảm diễn ra sau mức tăng trong tuần, được hỗ trợ bởi những bình luận ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và hy vọng của các nhà đầu tư về các biện pháp bổ sung nhằm thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc sau cuộc họp quan trọng diễn ra từ ngày 15 - 18/7.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Xinhu Futures cho biết, tình hình cung cầu thực tế không được cải thiện và do đó mức giá cao hơn đạt được vào tuần trước sẽ khó có thể duy trì, đồng thời cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm thép thành phẩm gần đây thấp hơn dự kiến.

Trong bối cảnh sức mua từ các nhà máy thép yếu đi, lượng hàng tồn kho tại cảng tăng.

Tại miền Bắc: Thương hiệu thép Hòa Phát đồng loạt giảm với dòng thép cuộn CB240 hạ 100 đồng, xuống ở mức 13.840 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.240 đồng/kg - giảm 200 đồng.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 giảm 150 đồng, xuống ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.140 đồng/kg - giảm 200 đồng. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, xuống mức 13.840 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giảm 250 đồng, có giá 14.290 đồng/kg.

Thép Việt Sing giảm sâu với 2 sản phẩm của hãng, với thép cuộn CB240 có giá 13.700 đồng/kg - giảm 150 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 giữ ở mức giá 14.010 đồng/kg - giảm 200 đồng. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 giảm 360 đồng, xuống còn 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 13.910 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 13.890 đồng/kg - giảm 100 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.240 đồng/kg - giảm 200 đồng. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 giảm 250 đồng, xuống mức 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng có giá 14.700 đồng/kg.

Thép VAS giảm 100 đồng, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.110 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.160 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.300 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.840 đồng/kg - giảm 150 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.240 đồng/kg - giảm 200 đồng. Thép VAS giảm sâu, dòng thép cuộn CB240 hạ 510 đồng, xuống mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.910 đồng/kg - giảm 300 đồng. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.990 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 5/2024, sản xuất thép thô đạt 1,8 triệu tấn, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 23,4% so với tháng 5/2023 (Biểu đồ 8). Tiêu thụ thép thô đạt gần 1,87 triệu tấn, tăng 18,3% so với tháng trước nhưng tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu thép thô tháng 5 đạt 271.396 tấn, giảm 3,6% so với tháng 4 nhưng tăng 52% so với tháng 5/2023.

Tính chung 5 tháng năm 2024, sản xuất thép thô đạt 9 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 8,83 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,17 triệu tấn, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2023./.