(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong bối cảnh này, lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý hơn 1.000 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, tiêu huỷ lượng hàng giả, hàng kém chất lượng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An, trên thực tế với loại hàng cấm, hàng nhập lậu, phương thức phổ biến của các đối tượng là mang, vác, vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua các đường mòn, lối mở biên giới, sau đó hợp thức hóa đơn bán hàng vận chuyển vào nội địa bằng xe ô tô, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính...

Ngoài ra, các đối tượng còn rất tinh vi khi hàng hóa còn được ngụy trang, cất giấu tinh vi cùng với hàng hóa khác như trong thùng xe, hầm xe tự chế... nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Đối với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo về nhãn hiệu, đối tượng thường tiến hành giao dịch mua bán trên trang thương mại điện tử các nền tảng ứng dụng như website tự lập, Zalo, Viber, Facebook, Youtube... đăng ký thông tin không chính xác, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Nghệ An xử lý hơn 1.000 vụ buôn lậu và gian lận thương mại. Ảnh: CTV

Để ngăn chặn vi phạm, ông Nguyễn Văn Hường- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, trong thời điểm 6 tháng đầu năm, hàng ngàn vụ việc được kiểm tra xử lý về thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng lậu.

Cụ thể trong 6 tháng, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 1.148 vụ, xử lý 1.057 vụ với tổng giá trị thu phạt là 3,8 tỷ đồng. Tiêu huỷ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... trị giá hơn 1 tỷ đồng.

“Với nguồn thu lợi bất chính không nhỏ, nhiều đối tượng sẵn sàng nộp phạt, thậm chí chia nhỏ công đoạn sản xuất, kinh doanh, để hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ len lỏi vào thị trường. Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ và căn cơ hơn, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương và cả người dân và doanh nghiệp…”- ông Hường nhấn mạnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, lực lượng QLTT Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết với các ngành như cục hải quan; bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; công an tỉnh hỗ trợ nhau trong trao đổi cung cấp thông tin, về nghiệp vụ, thẩm tra, xác minh, phối hợp lực lượng trong quá trình kiểm tra kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình mới./.