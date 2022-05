Người lao động PV GAS được tôn vinh tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

(TBTCO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam vừa long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022; khen thưởng cá nhân xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; và tuyên dương người lao động ngành dầu khí tiêu biểu năm 2022. Tại buổi lễ, người lao động (NLĐ) PV GAS đã cùng với các đồng nghiệp ngành dầu khí được tôn vinh và biểu dương vì những thành tích và đóng góp đáng quý.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam); đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng, Bùi Minh Tiến; đồng chí Lê Xuân Huyên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí; đồng chí Ngô Thường San – Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam.

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN; các Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha, Vũ Anh Tuấn.

Về phía Tổng công ty (TCT) Khí Việt Nam (PV GAS) – đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện, có đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS; đồng chí Hoàng Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT; đồng chí Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn TCT, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn PV GAS.

Buổi lễ cũng vinh dự có sự tham dự của các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐQT, ban tổng giám đốc, các tổ chức đoàn thể, ban/văn phòng và lãnh đạo các đơn vị thành viên Petrovietnam, đại diện lãnh đạo CĐ DKVN, các công đoàn trực thuộc CĐ DKVN, gần 100 cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) được tuyên dương trong buổi lễ, gần 500 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 3.000 đại biểu tham dự trực tuyến tại 14 điểm cầu trong cả nước.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đã phát động Tháng Công nhân năm 2022, với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022, với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan đề nghị, các đơn vị trong tập đoàn, tổ chức công đoàn các cấp và đội ngũ lao động toàn ngành Dầu khí tích cực, tập trung và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như: đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, biểu dương, tôn vinh NLĐ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “1 triệu sáng kiến”; củng cố nâng cao chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao đông; tăng cường các hoạt động huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ; xây dựng văn hóa an toàn;… để Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 của ngành dầu khí sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp và có sức lan toản mạnh mẽ với tinh thần “CNLĐ dầu khí tiên phong – sáng tạo - trách nhiệm – an toàn – thích ứng”.

CĐ DKVN khẳng định, vượt qua năm 2021 vô vàn khó khăn với nhiều dấu ấn. Bước sang năm 2022, ngành dầu khí tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do hệ lụy của dịch bệnh Covid -19, xung đột Nga – Ukraine, những yêu cầu mới khi gia nhập CPTPP,… đặt ra những vấn đề mới với yêu cầu đổi mới tổ chức công đoàn.

Trong bối cảnh đó, CĐ DKVN đã tích cực, tập trung tổ chức các phong trào thi đua trong CNLĐ, trên các dự án dầu khí, các công trình trọng điểm. Tiêu biểu như phong trào “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”, “Bảo đảm ATVSLĐ”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”;… và hưởng ứng mạnh mẽ, quyết tâm tổ chức đạt hiệu quả cao chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam thông qua “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày đêm” với mục tiêu có 1.500 sáng kiến trong giai đoạn 1.

Từ những phong trào đó, CNLĐ dầu khí được sống, làm việc trong môi trường rèn luyện và phát triển. CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trực thuộc đã luôn đồng hành cùng tập đoàn và các đơn vị, tập hợp, xây dựng đội ngũ CNLĐ dầu khí đông đảo với hơn 50 ngàn người có chuyên môn, trình độ khoa học công nghệ cao, có tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; có bản lĩnh vượt mọi khó khăn, lao động sáng tạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn và đất nước.

Tuyên dương Người lao động dầu khí tiêu biểu năm 2022, trong đó có 5 NLĐ tiêu biểu của PV GAS

Với những đóng góp quan trọng của đội ngũ CNLĐ dầu khí, đã trở thành truyền thống và nét đẹp văn hóa Dầu khí, tại buổi lễ, CĐ DKVN đã tổ chức tuyên dương 60 người lao động dầu khí tiêu biểu và 28 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng nhân dịp này, công đoàn đã hỗ trợ hơn 2.000 NLĐ khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 2 tỷ đồng (trong đó có 44 NLĐ tại các đơn vị của PV GAS).

Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể thuộc CĐ DKVN có thành tích xuất sắc trong phong trào “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2021. CĐ DKVN cũng tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong phong trào “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2021, trong đó có Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

2 cá nhân NLĐ PV GAS được khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện, Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 là anh Bùi Hữu Hoàng Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Bọc ống dầu khí Việt Nam và anh Nguyễn Quang Huy - Phòng Kỹ thuật, XN Khí thấp áp, Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam.

Có 5 NLĐ PV GAS được tuyên dương Người lao động Dầu khí tiêu biểu năm 2022 là: anh Trần Thái Hoàng - chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự, cơ quan điều hành TCT; anh Nguyễn Mạnh Nhân - Trưởng ca vận hành, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; anh Nguyễn Trung Quân - Công nhân Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; anh Đoàn Xuân Tiến - kỹ sư Phòng phát triển dự án, Công ty Quản lý dự án Khí; anh Nguyễn Dương Tuấn Danh - kỹ sư Phòng Kỹ thuật, Công ty Khí Cà Mau.

Lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị chúc mừng những tấm gương dầu khí tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Petrovietnam, đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Petrovietnam đã cảm ơn và biểu dương những NLĐ xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương và toàn thể đội ngũ hơn 50 ngàn NLĐ dầu khí đang làm việc ở khắp các đơn vị dầu khí trong và ngoài nước, tại các nhà máy, công trình, dự án dầu khí đã luôn nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn chia sẻ, đồng hành cùng tập đoàn và đơn vị vượt khó, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid -19 vừa qua, để cùng tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì sự phát triển ổn định và khẳng định vị thế của tập đoàn.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo toàn tập đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ và góp phần phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) ổn định, bền vững. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo tổ chức tốt các nhiệm vụ chăm lo cho NLĐ, các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát triển văn hóa dầu khí,…

Với đặc thù của ngành, đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh việc tập trung, quan tâm sâu sát hơn nữa đến công tác ATVSLĐ – PCCN trong toàn tập đoàn, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho công tác này và xem đây là một bộ phận không thể tách rời trong chỉ đạo SXKD ngay từ khâu lập kế hoạch và trong suốt quá trình hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid -19, nên các cấp công đoàn ngành dầu khí cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; nâng cao bản lĩnh CNLĐ để vượt khó, ứng xử phù hợp trong tình hình mới.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị CĐ DKVN cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, hỗ trợ NLĐ, nhất là đối tượng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là hưởng ứng tích cực Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; triển khai bài bản các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm chăm lo thiết thực, hiệu quả, gặp gỡ, đối thoại để giải quyết những khó khăn, bức xúc của NLĐ, xây dựng đội ngũ CNLĐ dầu khí ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của ngành và đất nước.

Buổi lễ trở nên sôi động và vui tươi khi đan xen những tiết mục do đội văn nghệ PV GAS phối hợp thực hiện, ca ngợi tinh thần lao động sáng tạo vì đất nước. Với trách nhiệm là đơn vị đăng cai tổ chức lễ phát động, Công đoàn PV GAS đã nỗ lực tập trung lực lượng và tham gia hoàn thiện một ngày vui thật sự,với không gian trang trọng và rực rỡ để tôn vinh tinh thần đoàn kết và động viên NLĐ dầu khí Việt Nam bước vào tháng cao điểm, vì sự nghiệp phát triển của toàn ngành./.