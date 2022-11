Nhật Bản chi số tiền kỷ lục để chặn đà giảm giá của đồng Yên

(TBTCO) - Ngày 8/11, Bộ Tài chính Nhật Bản tiết lộ hành động can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng nghiệp vụ bán USD - mua Yên hôm 22/9 đã tiêu tốn tới 2.830 tỷ Yên (khoảng 19 tỷ USD). Đây là số tiền cao kỷ lục mà Bộ Tài chính Nhật Bản đã chi trong một ngày để chặn đà giảm giá của đồng Yên.

Ảnh minh họa

Trước đó, số tiền cao nhất mà Nhật Bản đã từng chi trong một ngày để thực hiện nghiệp vụ bán USD - mua Yên là 2.620 tỷ Yên vào ngày 10/4/1998.

Hãng tin Kyodo cho biết, sau lần can thiệp đầu tiên hôm 22/9, Bộ Tài chính Nhật Bản có thể đã thực hiện nhiều đợt can thiệp khác với số tiền chi ra có thể cao hơn nhiều.

Các số liệu thống kê cho thấy quỹ dự trữ ngoại hối của Nhật Bản, vốn được sử dụng để can thiệp vào thị trường tiền tệ, đã giảm từ mức 1.240 tỷ USD vào cuối tháng 9 xuống còn 1.190 tỷ USD vào cuối tháng 10.

Vào cuối năm ngoái, đồng yen vẫn được giao dịch ổn định ở mức 1 USD đổi được khoảng 115 Yên. Tuy nhiên, kể từ tháng 3/2022 tới nay, đồng yen đã liên tục mất giá so với đồng bạc xanh của Mỹ. Hôm 22/9, Nhật Bản đã lần đầu tiên can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng nghiệp vụ bán USD-mua Yên trong 24 năm qua sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda bác bỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai gần khiến đồng Yên mất giá mạnh và tiến gần ngưỡng 146 yYên/USD. Khoảng 30 phút sau hành động can thiệp này, đồng yen đã tăng trở lại ngưỡng 140 Yên/USD.

Các số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản trong 1 tháng tới ngày 27/10 cho thấy, nước này đã chi số tiền cao kỷ lục 6.350 tỷ Yên để mua Yên, nhưng Bộ không tiết lộ số tiền đã chi theo từng ngày trong giai đoạn này.

Hiện nay, nhiều người vẫn lo ngại về khả năng đồng Yên sẽ trượt khỏi ngưỡng hỗ trợ tâm lý 150 Yên/USD trong bối cảnh khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ tiếp tục nới rộng do những khác biệt về chính sách giữa hai nước. Vì vậy, không loại trừ khả năng giới chức tiền tệ Nhật Bản có thể sẽ có thêm các đợt can thiệp khác vào thị trường tiền tệ nhằm bảo vệ ngưỡng hỗ trợ quan trọng này./.