(TBTCO) - Kể từ đầu tháng 11/2022 đến nay, thị trường các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trở nên sôi động bởi các chương trình khuyến mại kích cầu, thu hút đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng.

Khuyến mại giúp doanh thu bán lẻ dịch vụ tăng 20%

Thực hiện các hoạt động kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 130/NQ-CP, bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thời gian qua,

TP. Hà Nội triển khai nhiều giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại, kích cầu tiêu dùng, kết nối giao thương, đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng…

Nổi bật là TP. Hà Nội đã triển khai chương trình "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022" vào các tháng 5, 7 và 11/2022, dành cho tất cả đối tượng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với mức khuyến mại lên đến 100%. Chương trình này kỳ vọng sẽ là đòn bẩy kích cầu mua sắm sau dịch Covid-19.

Các chương trình tiêu biểu được triển khai tại Hà Nội gồm: “Hà Nội xanh - kết nối xanh” dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, quà tặng, ẩm thực đã thu hút 3.000 lượt khách tham quan, mua sắm; “Hanoi sale promotion” dành cho các doanh nghiệp thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng… với 5.000 lượt khách tham quan mua sắm; cùng các tuần hàng Việt, hội chợ sản phẩm OCOP, lễ hội trái cây…

Nguồn: Bộ Công thương. Đồ họa: Văn Chung

“Các hoạt động này đã góp phần đưa tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố trong 10 tháng năm 2022 ước đạt 2.848 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 11/2022 này TP. Hà Nội tiếp tục triển khai "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022" với các sự kiện như: Hà Nội siêu hội mua sắm, ngày hội khuyến mại du lịch, ngày vàng mua sắm, Hà Nội đêm không ngủ..., kỳ vọng tiếp tục thu hút được người tiêu dùng tham gia” - bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quý Tân - Giám đốc Siêu thị MediaMart Mỹ Đình cho biết, bắt đầu từ tháng 11, siêu thị đã tổ chức một loạt các chương trình khuyến mại với mức giảm giá từ 15 - 70% trực tiếp vào giá bán với khoảng 50% số lượng sản phẩm đang bày bán tại siêu thị. Để có được mức giá khuyến mại cao nhất cho khách hàng, MediaMart cũng đã cắt bỏ các chi phí liên quan đến truyền thông, chi phí quảng cáo để giảm giá trực tiếp vào sản phẩm. Ngoài ra, siêu thị này còn giảm thêm từ 3 - 5% đối với các đơn hàng mua online, thu hút được rất đông người dân mua sắm.

Hứa hẹn doanh thu khủng sau loạt chương trình khuyến mại

Theo ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương, thời gian qua, thương mại, dịch vụ, du lịch của đất nước đã có những phục hồi tích cực; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt khoảng 4.643,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 tin tưởng với sự hưởng ứng của các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, đặc biệt là từ hàng chục triệu người tiêu dùng sẽ góp phần khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm, góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng ở mức cao của nền kinh tế” - ông Hải nhấn mạnh.

Hưởng ứng "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022", đại diện Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cho hay, sở sẽ phối hợp cùng hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm cuối năm, gồm chương trình khuyến mại mùa mua sắm năm 2022 (đợt 2) với chủ đề “Rộn ràng mua sắm mùa Xuân”; Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2022; Hội chợ xúc tiến tiêu dùng năm 2022...

Khuyến mại không giới hạn Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 sẽ tiếp tục mở ra một “mùa đặc biệt” trong năm 2022 để tất cả các thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có cơ hội thực hiện các chương trình, hoạt động khuyến mại với mức khuyến mại tối đa (mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại) không còn bị giới hạn 50%, thay vào đó có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn và điều kiện của doanh nghiệp.

Dự kiến sẽ có hơn 40.000 tấn hàng hóa được cộng đồng doanh nghiệp lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân TP. Hồ Chí Minh trong dịp cuối năm 2022, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Hiện nay, doanh nghiệp ở một số ngành hàng cũng công bố kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến người tiêu dùng, cùng với chương trình ưu đãi cho khách hàng. Cụ thể, Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) công bố đã chuẩn bị đầy đủ nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng ngân sách hơn 710 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Vissan xây dựng kế hoạch cung ứng ra thị trường 2.000 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 30% so với cùng kỳ; 4.200 tấn thực phẩm chế biến, tăng 10% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Đăng Phú - Phó Tổng giám đốc Vissan, cùng với sự chuẩn bị nguồn hàng, Công ty Vissan luôn cam kết giữ giá ổn định, không điều chỉnh tăng giá bán trước, trong và sau Tết; cũng như thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 5% - 10% tại các điểm bán sản phẩm của công ty.