Nhiều doanh nghiệp có triển vọng tích cực về kết quả kinh doanh nửa cuối năm 2022

(TBTCO) - Các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco Research) đánh giá, trong tháng 9, cơ hội sẽ đến với những doanh nghiệp có tăng trưởng về kết quả kinh doanh, đặc biệt trên mức nền thấp cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho biết VN-index đóng cửa phiên cuối tháng 8 ở mức 1.282,6 điểm, tăng 6,73% so với đầu tháng. Giá trị giao dịch bình quân trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.560 tỷ đồng, tăng 36% so với tháng trước đó.

Triển vọng kết quả kinh doanh nhiều doanh nghiệp có thể tích cực trong nửa cuối năm 2022. Ảnh: T.L

Mặc dù thị trường đã có một tháng tăng điểm ấn tượng, nhưng định giá vẫn ở mức hấp dẫn với P/E hiện tại đang là 13,6 lần, thấp hơn trung bình 5 năm của thị trường (16,8 lần) và cũng thấp hơn một số nước khác trong khu vực như: Thái Lan (16,9 lần); Malaysia (16,4 lần).

Agriseco đánh giá, thị trường vẫn còn nhiều triển vọng đầu tư khi các yếu tố cơ bản đang được cải thiện. Tăng trưởng GDP có thể đạt mức rất cao trong quý III/2022 so với mức nền thấp cùng kỳ 2021 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong khi đó, lạm phát Việt Nam vẫn nằm trong tầm kiểm soát, CPI tháng 8 tăng 2,89% so với cùng kỳ, tỷ giá và lãi suất cũng đang duy trì ổn định.

Về cán cân thương mại, Việt Nam ước tính xuất siêu 2,42 tỷ USD trong tháng 8 và gần 4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm. Bước sang tháng 9, các nhà phân tích đánh giá cơ hội sẽ đến với những doanh nghiệp có tăng trưởng về kết quả kinh doanh, đặc biệt trên mức nền thấp cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sau quá trình nghiên cứu, Agriseco đã lựa chọn ra các doanh nghiệp có kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng tốt trong quý III/2022 và mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn như CTCP Cao Su Đà Nẵng (mã Ck: DRC); CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG); Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã Ck: MBB); CTCP Tập đoàn Masan (mã Ck: MSN); CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã Ck: NTP); CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ)…/.