Nhiều dự án vốn đầu tư công hoàn thành nhưng chưa quyết toán

Ông Phạm Việt Bắc - Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa: Thực hiện phương pháp "cuốn chiếu" giúp Thanh Hóa đạt kết quả tốt trong quyết toán Ông Phạm Việt Bắc Tỉnh Thanh Hóa đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác tổng hợp tình hình QTDAHT. Thông qua quá trình tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ, nhận thấy việc vi phạm thời gian quyết toán xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các công văn, chỉ thị nhằm chấn chỉnh công tác quyết toán dự án của các địa phương. Đồng thời, hàng năm, UBND tỉnh có thông báo công khai tình hình QTDAHT trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có các chỉ đạo riêng đối với các chủ đầu tư vi phạm thời gian quyết toán, các chủ tịch UBND huyện còn nhiều dự án tại cấp mình vi phạm thời gian quyết toán; thực hiện kiểm điểm đối với các đơn vị để tình hình vi phạm kéo dài, số dự án vi phạm năm sau tăng hơn so với năm trước. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu. Theo đó, các chủ đầu tư lập và nộp hồ sơ ngay sau khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với thời gian giảm tối thiểu 30% so với quy định của Chính phủ. Cụ thể: Nhóm A chỉ còn 6 tháng, nhóm B chỉ còn 4 tháng, nhóm C chỉ còn 3 tháng. Đồng thời cũng tiết kiệm tối thiểu 30% so với thời gian quy định trong công tác thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (đối với các dự án cấp tỉnh quản lý).... Theo quy định, định kỳ báo cáo 1 năm/1 lần. Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa thực hiện rà soát, báo cáo định kỳ các dự án hoàn thành chưa lập và nộp hồ sơ quyết toán định kỳ 6 tháng và 1 năm để kịp thời tham mưu, xử lý đối với các dự án còn vi phạm. Trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có 1.908 dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán; trong đó có 1.866 dự án đã phê duyệt quyết toán đúng thời hạn; 42 dự án vi phạm thời gian quyết toán chiếm 2,2% dự án đã phê duyệt quyết toán (chủ yếu là chủ đầu tư vi phạm thời lập và nộp hồ sơ quyết toán). Vân Hà (ghi)