Quản lý chặt chẽ, an toàn hàng dự trữ quốc gia Tổng cục DTNN vừa ban hành Công văn 674/TCDT-KHCNBQ yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường theo dõi diễn biến chất lượng các mặt hàng lương thực, vật tư DTQG lưu kho để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý biến động về chất lượng. Bên cạnh đó, các Cục DTNN khu vực cần nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục tại Văn bản số 126/TCDT-KHCNBQ ngày 23/1/2024 về việc tăng cường bảo quản thóc nhập kho DTQG năm 2021 và gạo nhập kho năm 2022. Các cục DTNN khu vực: thực hiện quy trình bảo quản gạo nhập kho năm 2023 theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG (QCVN 06:2019/BTC); Rà soát lại quy trình bảo quản, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến nồng độ khí Ni tơ chưa đạt được theo quy định; tiếp tục nạp bổ sung ngay khí Ni tơ để đảm bảo nồng độ khí này đạt trên 98%. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến chất lượng gạo DTQG; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý biến động về chất lượng đảm bảo an toàn, đủ số lượng theo quy định. Tổng cục DTNN cũng đề nghị các cục DTNN thực hiện lập, ghi chép sổ theo dõi bảo quản hàng DTQG theo QCVN của từng mặt hàng DTQG và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục DTNN. Được biết, tổng số 22 cục DTNN khu vực có 87 chi cục DTNN; trong đó, có 15 cục DTNN khu vực thực hiện bình xét xếp loại vùng kho "an toàn, xanh, sạch, đẹp". Trong số 57 chi cục DTNN được xếp loại có: 45 chi cục xuất sắc; 7 chi cục tốt; là 5 chi cục xếp loại khá.