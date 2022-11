(TBTCO) - Nhiệt độ bề mặt Trái Đất hiện đã tăng 1,2 độ C, đủ để gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng, kéo theo những thiệt hại về người và của như bão, lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt. Do đó, các chính phủ phải tăng tốc tiến độ xanh hóa nền kinh tế nhằm đáp ứng mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.