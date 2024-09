Bộ Xây dựng: Giá nhà đang tăng cao bất thường Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tại Hà Nội, giá chung cư ở một số dự án hay nhà riêng lẻ tại các khu vực quận Tây Hồ, quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình, huyện Hoài Đức... cũng tăng cao bất thường so với tình hình thị trường và nhu cầu người dân. Báo cáo quý 2 của cơ quan này cho thấy giá chung cư tăng khoảng 5-6,5% so với ba tháng đầu năm. Đà tăng mạnh 28-33% tập trung ở một số dự án cũ, hoạt động nhiều năm. Thậm chí, một số khu tái định cư cũng tăng giá 20% theo năm. Một số dự án căn hộ mở bán mới ở Hà Nội thời gian qua có giá từ 55 triệu đồng một m2. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá giá chung cư tăng mạnh chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn và có dấu hiệu chững lại vào cuối quý II. Theo lý giải, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ đã sụt giảm 30% so với đầu năm, do nền giá cao và người mua giữ tâm lý chờ đợi.