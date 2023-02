(TBTCO) - Ngày 10/2, Tổng cục quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện, xử lý hành vi giảm thời gian bán hàng và sử dụng cột đo nhiên liệu có tem kiểm định hết hiệu lực.

Trước đó, ngày 7/2/2023, Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh An Giang qua kiểm tra đột xuất đối với Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thành Vô - Hiếu Ngân, tại địa chỉ: khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đóng cửa (có để bảng ghi hết xăng).

Phát hiện, xử lý 2 doanh nghiệp vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu. Ảnh: CTV

Tiến hành kiểm tra bồn chứa xăng, dầu ghi nhận hiện trạng hết xăng, dầu trong bồn chứa là đúng thực tế. Đoàn kiểm tra phát hiện DNTN Thành Vô - Hiếu Ngân giảm thời gian bán hàng (xăng, dầu) so với thời gian niêm yết mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cùng ngày, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thành Lợi, tại địa chỉ: ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra phát hiện chi nhánh này đang hoạt động mua bán xăng, dầu nhưng sử dụng 5 cột đo nhiên liệu có tem kiểm định đã hết thời hạn hiệu lực.

Lực lượng QLTT đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, tạm giữ giấy tờ, niêm phong 5 cột đo nhiên liệu có tem kiểm định đã hết thời hạn hiệu lực để định giá và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói trên./.