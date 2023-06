Phí cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là 60.000 đồng/bộ

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Trường hợp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 60.000 đồng/bộ C/O. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 30.000 đồng/bộ C/O.

Thông tư quy định mức thu phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 30.000 - 60.000 đồng/bộ C/O. Cụ thể: Trường hợp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 60.000 đồng/bộ C/O. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 30.000 đồng/bộ C/O. Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho tổ chức thu phí. Phí nộp theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC. Ảnh: Minh họa. Tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương). Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) đảm bảo. Hàng năm, lập dự toán kinh phí phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bảo gồm cả kinh phí ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức thu phí thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, được trích để lại 83% số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định và chi trả chi phí cho tổ chức được uỷ quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, thu phí; nộp 17% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương). Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/7/2023./.

