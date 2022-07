Phó Thủ tướng chỉ đạo chưa xem xét điều chỉnh tăng giá điện

(TBTCO) - Số liệu do Cơ quan Thống kê New Zealand (Stats NZ) công bố ngày 18/7 cho thấy lạm phát nước này trong quý II đã tăng lên 7,3%, cao hơn 0,4% so với quý trước đó và là mức cao nhất trong vòng 32 năm.