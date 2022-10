PV GAS ủng hộ hơn 300 triệu đồng vì miền Trung thân yêu

(TBTCO) - Ngay sau khi nhận được tin về những thiệt hại do thiên tai gây ra tại Nghệ An, Đoàn cán bộ Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên PV GAS đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với bà con xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Xã Tà Cạ của huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là địa phương chịu thiệt hại nặng nề của trận lũ quét do hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua. Theo thống kê của chính quyền địa phương, xã Tà Cạ có 01 người chết, 54 căn nhà bị trôi/sập hoàn toàn, 51 căn nhà bị hư hỏng nặng, 218 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp... Đoàn công tác trao tặng hỗ trợ người dân bị trôi, sập đổ hoàn toàn nhà cửa. Mặc dù cơn bão đã qua đi, nhưng toàn huyện Kỳ Sơn, trọng tâm là xã Tà Cạ đang “kiệt quệ” cả về thể xác lẫn tinh thần, với diễn biến lúc này chắc chắn không thể tự lực phục hồi nhanh, mà rất cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng hơn bao giờ. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công đoàn PV GAS đã lập tức kêu gọi cán bộ công nhân viên, người lao động PV GAS quyên góp tiền trao tặng cho bà con chịu thiệt hại từ thiên tai. Với tinh thần “Tất cả vì miền Trung thân yêu”, PV GAS đã tổ chức đoàn công tác do ông Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh (đơn vị đang hoạt động kinh doanh tại địa phương) đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với bà con xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác đã trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tà Cạ số tiền 10 triệu đồng, trao tặng cho hộ dân có người thiệt mạng số tiền 10 triệu đồng, trao tặng cho 54 hộ dân bị trôi/sập nhà hoàn toàn mỗi hộ 3 triệu đồng, 51 hộ dân bị hư hỏng nhà nặng mỗi hộ 1 triệu đồng và 218 hộ dân phải di dời nơi ở mỗi hộ 500 nghìn đồng. Tổng số tiền trao tặng là 342 triệu đồng đều từ phần đóng góp của toàn PV GAS trong thời gian qua. Đoàn cũng đến tận nơi thực địa và thăm hỏi các gia đình chịu hậu quả thiên tai, động viên tinh thần người dân và chia sẻ cùng chính quyền địa phương. Ông Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB PV GAS động viên và trao tặng hỗ trợ cho gia đình có người thiệt mạng do lũ cuốn. Thiên tai quả thực dữ dằn và khó lường. Khi cơn bão đi qua, sáng sớm còn mưa ngút trời nhưng chiều muộn đã hình thành những tia nắng nhẹ le lói trên bầu trời Tà Cạ; dưới khe Huồi Giảng, dòng nước cũng đã hiền hòa trôi xuôi. Biết rằng chẳng sớm thì muộn, lũ dữ rồi sẽ chấm dứt, nhưng nỗi đau chắc chắn còn âm ỉ, dai dẳng mải miết, xem ra phải rất lâu nữa, “vết thương lòng” của vùng đất ấy mới có thể liền lại. Tâm trạng của đoàn cán bộ PV GAS khi cùng người dân nơi vùng khó khăn chính là cảm xúc cảm thông sâu sắc và giữ gìn một lời hứa quyết tâm: sẽ đồng lòng đồng sức vì đồng bào, nhiều hơn nữa và hiệu quả hơn nữa.

Hằng Nga