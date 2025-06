Chủ động, quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế tại một số tỉnh miền Trung

(TBTCO) - Mặc dù có nhiều nỗ lực, song tình hình nợ đọng thuế tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung vẫn đang ở mức cao. Trước tình trạng đó, lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực VII và VIII đã đưa ra nhiều giải pháp đa dạng để tăng hiệu quả thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Chi cục Thuế khu vực XII chủ động nhiều giải pháp để thu nợ thuế.

Số tiền nợ thuế vẫn còn cao

Trong các địa phương Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Khánh Hòa, Đà Nẵng đang là địa phương có số nợ đọng thuế khá lớn. Tại Khánh Hòa, tính đến đầu tháng 5/2025, cơ quan thuế đã thu được gần 2.319 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó, hơn 1.439 tỷ đồng là năm 2024 chuyển sang và hơn 879,6 tỷ đồng phát sinh từ đầu năm 2025 đến nay. Tuy nhiên, số nợ thuế toàn tỉnh phải thu ước còn hơn 2.305 tỷ đồng, trong đó, số nợ từ năm 2024 chuyển sang hơn 1.249 tỷ đồng và tiền thuế nợ phát sinh năm 2025 hơn 1.056 tỷ đồng (cao hơn mức thu trên 177 tỷ đồng).

Theo rà soát tại Khánh Hòa, nợ thuế đang rơi vào tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuế và chậm nộp. Một số doanh nghiệp đang nợ tiền thuế lớn như: Công ty CP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh; Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa; Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang; Công ty CP Dệt Tân Tiến…

Tại Đà Nẵng, báo cáo gần nhất về số nợ thuế phải thu trong năm 2025 là hơn 6.711,8 tỷ đồng. Trong tháng 1 - 2/2025 mới thu được 937,14 tỷ đồng, bao gồm 445,26 tỷ đồng của năm trước chuyển sang và 491,88 tỷ đồng thu phát sinh trong năm. Tính theo tỷ lệ % về tổng tiền nợ thuế phải thu trên tổng dự toán thu năm 2025 chiếm 13,4%, trong đó, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu là 9,3%, như vậy sẽ tiếp tục còn tồn lại khoảng 4,1%.

Tại tỉnh Quảng Nam, đến đầu tháng 5/2025, còn 35 dự án khu dân cư, khu đô thị nợ thuế hơn 2.080 tỷ đồng, trong đó: có 2.011,8 tỷ đồng là tiền sử dụng đất, 68,8 tỷ đồng tiền thuê đất một lần và hơn 224 tỷ đồng tiền chậm nộp. Tỷ lệ thu tiền sử dụng đất của tổ chức mới đạt 1,8% so với dự toán năm.

Theo Chi cục Thuế khu vực XIII, tại Khánh Hòa, cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ thuế, như: ngừng sử dụng hóa đơn; cưỡng chế tài khoản qua ngân hàng; thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế… Đối với những trường hợp có số nợ lớn và kéo dài, cơ quan thuế phân công công chức quản lý nợ đôn đốc thu nợ; phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc và thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp chây ì, dây dưa… Tuy nhiên, số tiền nợ thuế vẫn lớn và chưa thu hồi được đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Chủ động nhiều giải pháp để thu nợ

Để tăng cường hiệu quả công tác thu nợ thuế, Chi cục Thuế khu vực XIII đã đề nghị Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Chi cục đôn đốc thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước; phối hợp đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế hoặc cung cấp thông tin để cơ quan thuế thu hồi nợ.

Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ gửi đầy đủ danh sách các doanh nghiệp còn nợ thuế cho các sở, ngành để xem xét tạm thời chưa giải quyết các thủ tục hành chính trước khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tham mưu thực hiện thủ tục thu hồi đất đối với các công ty do không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, tình hình nợ thuế trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao. Do đó, Chi cục Thuế khu vực XIII tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, thành viên của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh đôn đốc thu hồi nợ thuế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp nợ thuế dây dưa, kéo dài. Cùng với đó, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm thu hồi, xử lý nợ thuế cho từng lãnh đạo và bộ phận chuyên môn; theo dõi giám sát, chặt chẽ tiến độ thu hồi nợ thuế, phấn đấu cuối năm 2025 giảm nợ thuế xuống dưới 8% so với tổng thu theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Trong khi đó, tại Chi cục Thuế khu vực XII (quản lý địa bàn gồm 4 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi), ông Bùi Khánh Toàn - Chi cục trưởng cho biết, đơn vị đang triển khai quyết liệt công tác thu nợ thuế.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế, 4 tháng đầu năm 2025, các đơn vị trên địa bàn quản lý đã thu được 27.607,9 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán Trung ương giao, đạt 35,5% nhiệm vụ thu và bằng 105,2% so cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 2.385,2 tỷ đồng, đạt 26,8% dự toán Trung ương giao, đạt 23,7% nhiệm vụ thu và bằng 144,7% so cùng kỳ. Thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách không kể tiền sử dụng đất là 25.222,7 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, đạt 37,3% nhiệm vụ thu và bằng 102,5% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, số nợ thuế của các doanh nghiệp và người nộp thuế tại thời điểm hết tháng 4/2025 đã lên đến 12.577 tỷ đồng (chủ yếu là nợ tiền sử dụng đất), trong đó, nợ khó thu hơn 1.111 tỷ đồng, nợ có khả năng thu hơn 9.551 tỷ đồng và nợ chờ xử lý hơn 1.915 tỷ đồng.

"Chi cục Thuế khu vực XII đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung nguồn nhân lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đôn đốc thu nợ kịp thời vào ngân sách nhà nước. Trong đó, đã giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị và đề nghị người đứng đầu đơn vị cũng giao chỉ tiêu thu nợ cho từng cán bộ, công chức quản lý nợ; gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với nhiệm vụ thu hồi nợ thuế. Hàng tháng, thông qua các cuộc họp giao ban, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ của các đơn vị, nắm bắt kịp thời những trường hợp nợ mới phát sinh để có biện pháp đôn đốc, thu nợ” - ông Bùi Khánh Toàn cho hay.