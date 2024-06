(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở tại Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến hết ngày 14/6 đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 17,85% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,08 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 656,75 triệu USD.

Cụ thể, tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, có 34.097 phương tiện vận chuyển 514.817 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), tăng 41% so cùng kỳ 2023, bình quân đạt 3.279 tấn hàng hóa XNK/ngày; trong đó, nhập khẩu đạt 373.835 tấn, xuất khẩu đạt 140.982 tấn.

Tại Lối mở cầu phao tạm Km 3+4 Hải Yên có 13.708 phương tiện vận chuyển 207.309 tấn hàng hóa, bình quân đạt 1.304 tấn/ngày; giảm 44,6% so cùng kỳ 2023. Trong đó, hoa quả 79.943 tấn, bột sắn 12.729 tấn, thủy hải sản đông lạnh 82.276 tấn, hạt khô và hàng hóa khác 12.955 tấn; tôm, cua, cá sống 19.406 tấn. Hàng hóa nhập khẩu đạt 10.842 tấn hàng tạp, hàng vải may mặc, giảm 48,5% so cùng kỳ năm 2023.

Hải quan cửa khẩu Móng Cái giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Cục Hải quan Quảng Ninh.

Theo Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), tính từ đầu năm đến hết ngày 17/6, đã có 732.968 tấn hàng hóa XNK qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện đang có 878 doanh nghiệp làm thủ tục XNK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, trong đó có 228 doanh nghiệp trong tỉnh và 650 doanh nghiệp ngoài tỉnh; tăng 190 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023; trong đó có 357 doanh nghiệp mới.

Được biết, để tiếp tục thu hút thêm nhiều doanh nghiệp làm thủ tục XNK trong thời gian tới, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thúc đẩy XNK qua địa bàn.

Đồng thời, Chi cục chủ động tổ chức các buổi làm việc, trao đổi định kỳ với Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc) để thông tin về tình hình, hoạt động XNK, trao đổi kinh nghiệm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hàng hóa XNK nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên, hướng tới tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.