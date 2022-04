Quảng Trị: Thu giữ gần 2.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

(TBTCO) - Mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng bởi căng thẳng, xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, nhưng quý I/2022, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 176,35 tỷ USD, tăng hơn 14 % so với cùng kỳ. Có được kết quả này là nhờ tận dụng tốt lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).