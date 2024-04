Ra mắt giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện và chuyên sâu cho lĩnh vực phân phối

(TBTCO) - Công ty cổ phần Công nghệ MobiWork Việt Nam (MBW) vừa cho ra mắt giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện và chuyên sâu dành riêng cho doanh nghiệp phân phối (sản xuất - phân phối và thương mại phân phối) có tên gọi MBW ERP.

Trong hơn 10 năm qua, MBW đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu cho ngành phân phối tại Việt Nam. Với trọng tâm phát triển các giải pháp số hóa chuyên biệt dành cho doanh nghiệp và nhà phân phối, MBW đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với sản phẩm MobiWork DMS - phần mềm quản lý kênh phân phối phổ biến nhất thị trường hiện nay.

Tiếp nối thành công đó, MBW ERP ra đời, mang đến giải pháp toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu quản lý vận hành, giải quyết những bài toán hóc búa và đặc thù trong ngành sản xuất/thương mại - phân phối.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị MBW cho biết, MBW ERP ra đời không chỉ hiện thực hóa mục tiêu phát triển các phần mềm chuyên sâu và cá nhân hóa chuyển đổi số theo từng lĩnh vực mà còn đánh dấu bước chuyển mình lớn của MBW khi chính thức bước vào thị trường ERP.

MBW ERP cho doanh nghiệp sản xuất/thương mại - phân phối được xây dựng trên nền tảng phần mềm ERPNext mã nguồn mở của Frappe Technologies - một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Ấn Độ. Không chỉ giải quyết trọn vẹn bài toán quản trị từ tài chính kế toán, mua hàng - bán hàng - kho hàng - nhân sự - CRM …, điểm mới của MBW ERP còn nằm ở việc đã tích hợp phân hệ DMS (Quản lý kênh phân phối GT) ngay trên hệ thống ERP thay vì tách rời như trước kia.

Chia sẻ về điều này, ông Vũ Quang Minh - Phó Tổng giám đốc MBW, Trưởng dự án MBW ERP cho biết: “Mặc dù hoạt động bán hàng trên kênh GT/MT là then chốt với các doanh nghiệp phân phối nhưng nó lại thường tách rời khỏi hoạt động sản xuất, mua hàng. Doanh nghiệp phải dùng nhiều giải pháp để quản lý các nghiệp vụ khác nhau. Điều này không chỉ gây tốn kém chi phí mà việc tích hợp dữ liệu không được liên thông. Đối với MBW ERP, chúng tôi hướng tới xây dựng giải pháp all in one bao gồm cả khâu bán hàng ngoài thị trường. Trong đó các ứng dụng như MBW SFA; MBW Audit sẽ là giải pháp dành riêng cho đội ngũ nhân viên sales thị trường hay đội ngũ audit”.

Bên cạnh đó, MBW ERP còn cung cấp khả năng phân tích lãnh thổ bán hàng dựa trên dữ liệu thị trường. Đây là giải pháp xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp phân phối sẽ được cung cấp dữ liệu về nhân khẩu học, tiện ích đô thị, các cơ sở kinh doanh như cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc, cửa hàng sữa… tại một khu vực bán hàng hoặc xung quanh 1 địa điểm kinh doanh trong phạm vi bán kính quy định.