Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát tháng 5 tăng 32% so với tháng trước

(TBTCO) - Tháng 5/2022, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 780.000 tấn thép thô, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 660.000 tấn, tăng 10% so với tháng 5/2021. Riêng thép xây dựng đạt 393.000 tấn, tăng 32% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ 2021.

Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát tháng 5 tăng 32% so với tháng trước. Ảnh: T.L Trong tháng vừa qua, hoạt động xuất khẩu thép xây dựng ghi nhận kết quả khả quan với 167.000 tấn, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng sản lượng nói trên. Ngoài thép thành phẩm, Hòa Phát còn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 63.000 tấn phôi thép. Với sản phẩm HRC, sản lượng tháng 5 đạt trên 200.000 tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường các sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ còn chậm, dẫn đến mức tiêu thụ nguyên liệu thép cuộn cán nóng thấp hơn so với cùng kỳ và tháng 4/2022. Cụ thể, ống thép Hòa Phát đạt 51.000 tấn, tăng 17% so với tháng trước nhưng giảm 20% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ tôn mạ tương đương 54% so với cùng kỳ và tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 3,6 triệu tấn thép thô, tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng và HRC đạt 3,4 triệu tấn, tăng 5%. Thép xây dựng đóng góp 2 triệu tấn, tăng 26% so với 5 tháng 2021, trong đó có 631.000 tấn xuất khẩu, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. HRC ghi nhận 1,2 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Hòa Phát còn cung cấp trên 300.000 tấn ống thép, 152.000 tấn tôn mạ các loại cho thị trường trong và ngoài nước. Hiện tại, Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép cuộn cán nóng./.

H.C