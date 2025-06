Giá vàng hôm nay (3/6): Thế giới tiếp tục tăng mạnh, trong nước tăng giảm trái chiều

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, với mức tăng lên tới trên 3% so với phiên giao dịch sáng hôm qua. Ngược lại, giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:25:23 ngày 03/06, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.389,47 USD/oune, tăng 99,69 USD/oune, tương đương với mức tăng 3,03% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank , giá vàng thế giới tương đương với mức 105,596 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.233 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 3/6, giá vàng tại các thương hiệu vẫn neo mốc giá của phiên kết ngày 3/6. Cụ thể, vàng các thương hiệu đang mua vào 115,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 117,8 triệu đồng/lượng. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,2 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, ghi nhận phiên điều chỉnh tăng cả giá mua và giá bán. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại JSC tăng lên 111,2 - 113,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 113,5 - 116,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 111,5 - 113,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 110,8 - 113,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ mua vào 111,2 triệu đồng/ lượng và bán ra ở mức 113,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Dự báo

Giá vàng đang ghi nhận mức tăng vững chắc trong phiên giao dịch những ngày đầu tuần, do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lại gia tăng. Nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng trước những tín hiệu mơ hồ về chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn như vàng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng, càng gia tăng áp lực lên các tài sản rủi ro và hỗ trợ cho giá vàng. Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Công ty KCM Trade nhận định, với lo ngại thương mại và địa chính trị gia tăng, không ngạc nhiên khi vàng khởi đầu tuần mới với xu hướng đi lên.

Theo Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, những bất ổn tiếp tục hỗ trợ kim loại quý, vàng vẫn đóng vai trò quan trọng.

“Vàng giữ giá trị nội tại toàn cầu mà không loại tiền điện tử nào có được. Về dài hạn, vàng vẫn được các nhà đầu tư quan tâm”, Newsom nhấn mạnh.

Sean Lusk, giám đốc phụ trách phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận định, giá vàng đang giữ vững mức hỗ trợ quan trọng đối với hợp đồng tháng 8 là 3.257 USD. Lusk cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh mạnh nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ.

Ông Lusk cho rằng, nếu có được các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với một số quốc gia, đó có thể là yếu tố kích hoạt một đợt điều chỉnh đối với kim loại quý. Hiện giá vàng có thể duy trì trong khoảng từ 3.250 USD đến 3.400 USD./.