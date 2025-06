Quảng Ninh không để gián đoạn giải ngân vốn đầu tư công khi chuyển sang chính quyền 2 cấp

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi hành chính quan trọng, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn thiện quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chính thức vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp (tỉnh – xã) từ ngày 1/7/2025. Đây là một bước ngoặt lớn về tổ chức bộ máy, song cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến hết tháng 5/2025, tổng giá trị vốn đầu tư công được giải ngân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt hơn 2.620 tỷ đồng, tương đương 22% kế hoạch đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (14,2%). Trong đó, ngân sách huyện giải ngân đạt mức cao nhất 22,9% – do yêu cầu tất toán sớm khi chuẩn bị chấm dứt hoạt động cấp huyện. Ngược lại, các chủ đầu tư cấp tỉnh như Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp chỉ đạt 10,4% do quy mô vốn lớn và nhiều yếu tố khách quan.

Việc chuyển đổi mô hình tổ chức khiến một số dự án phải tạm dừng hoặc chậm tiến độ. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh phần vốn bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ chiếm khoảng 5,5% tổng kế hoạch đầu tư.

Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thi công, đặc biệt là về nguồn vật liệu san lấp và giá vật liệu xây dựng biến động mạnh. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây chậm trễ cho các nhà thầu trong thời gian qua.

Để tránh gián đoạn trong giải ngân vốn khi chính quyền cấp huyện chấm dứt hoạt động, tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện các bước chuyển giao kế hoạch đầu tư công cho cấp xã và cấp tỉnh phù hợp với từng dự án, địa bàn. Việc giám sát đặc biệt với nhóm dự án chuyển giao cũng được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm không thất thoát dữ liệu, không làm chậm giải ngân và tránh lãng phí nguồn lực. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đội ngũ nhân sự cấp xã mới, bảo đảm có đủ năng lực quản lý, giám sát các dòng vốn được giao.

Trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sắp hoàn thành. Ảnh T.D

Chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là thay đổi về cơ cấu hành chính mà còn đòi hỏi sự vận hành trơn tru của toàn hệ thống. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 54 đơn vị hành chính cấp xã mới tại Quảng Ninh đã thử nghiệm họp trực tuyến, vận hành trung tâm phục vụ hành chính công.

Tỉnh cũng đã hoàn tất việc rà soát, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng số nhằm đảm bảo không có khoảng trống trong thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ quan liên quan lưu ý việc phân cấp, phân quyền quản lý ngân sách, đầu tư công phải đảm bảo quy định, đồng thời, tăng tính chủ động cho đơn vị hành chính cấp xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Để làm được điều này, các cấp, ngành, địa phương được yêu cầu không chủ quan, không chờ chỉ đạo mà cần hành động đồng bộ, quyết liệt. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những "nút thắt" về giải phóng mặt bằng, giá vật liệu, nguồn san lấp, cơ chế quản lý dự án sau chuyển giao.

Không chỉ là bài toán ngân sách, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là phép thử cho tính thích ứng và năng lực điều hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy thay đổi toàn diện, sự thông suốt trong vận hành và sự tăng tốc trong giải ngân sẽ là hai trụ cột giữ đà tăng trưởng cho Quảng Ninh năm 2025 và các năm tiếp theo./.