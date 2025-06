Không ưu đãi thuế với công ty con, công ty liên kết của doanh nghiệp lớn

Liên quan đến ưu đãi thuế, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung ưu đãi đối với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm, ứng dụng và thử nghiệm; sản xuất quốc phòng, an ninh, sản xuất sản phẩm động viên công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh. Tiếp thu ý kiến đại biểu, các cơ quan đã bổ sung vào dự thảo Luật các ngành nghề “sản xuất quốc phòng, an ninh và sản xuất sản phẩm động viên công nghiệp theo quy định của pháp luật; sản xuất sản phẩm công nghiệp hóa chất trọng điểm và sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định của pháp luật” vào diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.