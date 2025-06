Thị trường hàng hóa: Nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết sau hai phiên khởi sắc, trong phiên giao dịch hôm qua, 3/4 nhóm hàng đóng cửa trong sắc xanh, nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, trên thị trường năng lượng, hai mặt hàng dầu thô mở rộng đà tăng sang phiên thứ hai.

Trong phiên giao dịch hôm qua, nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá. Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp tục tăng

Theo ghi nhận của MXV, khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, nhóm năng lượng tiếp tục chứng kiến sắc xanh duy trì trên cả 5 mặt hàng. Trong đó, giá dầu Brent tăng 1,55% lên mốc 65,63 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 1,42% lên 63,41 USD/thùng – cả hai đều đạt mức cao nhất trong vòng ba tuần qua. Theo MXV, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục duy trì đà tăng giá khi các căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoài những lo ngại về nguồn cung thì giá dầu còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về nhu cầu dầu tăng cao theo chu kỳ tại Mỹ. Nhiều dự đoán trên thị trường cho rằng, dự trữ dầu thô thương mại tại nước này sẽ giảm thêm khoảng 1 triệu thùng trong tuần làm việc kết thúc vào ngày 30/5, tiếp tục xu hướng của tuần trước đó với kỳ vọng về nhu cầu tăng cao trong mùa cao điểm di chuyển của người dân Mỹ.

Triển vọng nguồn cung tích cực gây sức ép lên giá cà phê

Khác với xu hướng trên thị trường năng lượng, nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các mặt hàng chủ chốt.

Đi ngược với diễn biến chung của thị trường, giá cà phê Arabica rơi xuống vùng thấp nhất trong vòng gần hai tháng qua khi đánh mất 1,05%, xuống mức 7.514 USD/tấn, trong khi giá cà phê Robusta tiếp tục mất thêm 0,92%, về mức 4.435 USD/tấn, mức thấp nhất trong 7 tháng.

Thị trường cà phê toàn cầu đã chứng kiến một đợt suy giảm đáng kể từ tháng 5/2025 đến nay, nguyên nhân chính được cho là đến từ nguồn cung gia tăng từ hai quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới là Brazil và Indonesia.

Đáng chú ý nhất là mặt hàng cà phê Robusta do sản lượng toàn cầu trong vụ mùa hiện tại đã tăng đáng kể. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê Arabica toàn cầu trong niên vụ 2024 - 2025 ước tính sẽ đạt 97,8 triệu bao loại 60 kg, tăng 1,5% so với vụ trước, trong khi sản lượng Robusta dự kiến đạt 77 triệu bao, tăng 7,5% so với niên vụ 2023 - 2024.

Tại Brazil, thông tin từ Safras & Mercado cho biết đến ngày 28/5/2025, gần 20% sản lượng cà phê mới đã được thu hoạch. Dù tiến độ thu hoạch năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái (khi đó là 22%), sản lượng thu hoạch được vẫn cao hơn do dự báo vụ mùa tăng trưởng mạnh, đặc biệt là robusta. Dựa trên dự báo sản lượng mùa vụ mới đạt 65,51 triệu bao, đến nay đã có khoảng 13,1 triệu bao cà phê được thu hoạch, trong đó 5,85 triệu bao là Robusta và 7,25 triệu bao là Arabica.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu thêm áp lực từ nguồn cung Robusta mới tại Uganda – quốc gia xuất khẩu Robusta hàng đầu châu Phi với khoảng 10% tổng xuất khẩu Robusta toàn cầu. Trong tháng 4/2025, tổng lượng xuất khẩu cà phê của nước này đạt 694.318 bao, tăng 77,44% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó robusta chiếm 594.188 bao, tăng mạnh 104,63% so với cùng tháng năm trước

Ngoài ra, tồn kho cà phê vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục là yếu tố gia tăng áp lực lên giá. Theo số liệu từ ICE, lượng tồn kho Robusta ngày 3/6 chỉ giảm nhẹ 29 lô so với mức cao nhất trong 8 tháng rưỡi là 5.438 lô vào ngày 30/5. Tương tự, tồn kho Arabica cũng giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 4 tháng là 892.468 bao vào thứ Ba tuần trước.